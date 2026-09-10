Maribel y Vicente, nómadas: “Es mucho más económico vivir en una casa rodante que en un departamento”

Maribel y Vicente son una pareja de jubilados españoles que recorren el país en una casa rodante. Durante una entrevista con el canal de YouTube Arnau Serrado, los pensionados explicaron su modo descontracturado de vivir y señalaron que es la manera más económica para que su sueldo dure más tiempo.

Los dos llevan más de cinco años con una vida nómada a bordo de una casa rodante de 7,5 metros. Dejaron su rutina en Mallorca para ganar libertad, disfrutar la naturaleza y aprovechar los años juntos. La decisión llegó cuando sus responsabilidades familiares disminuyeron tras el crecimiento de sus hijos y el fallecimiento de sus padres.

Hace cinco años que la pareja de jubilados vive en una casa rodante (Fuente: YouTube)

De acuerdo a lo que mencionaron, la mudanza favoreció la salud de Maribel, quien padece un problema de columna y una enfermedad degenerativa en los huesos. El clima seco del interior de Mallorca alivia sus dolores en comparación con la humedad de la costa, aseguró.

“Nos sirvió escaparnos de las rutinas, escaparnos de todo y vivir un poquito la naturaleza, sobre todo... Estábamos muy encerrados en Mallorca sin poder salir, atados a familiares también”, dijo Mabel entre risas.

De acuerdo a lo que indicaron, tener una vida nómada les resultó más práctico para su movilidad cotidiana, ya que les permitió tener autosuficiencia y preservar su economía. Viven gracias a dos pensiones y mantienen un presupuesto controlado.

Maribel y Vicente ahorran parte de su pensión tras no gastar en servicios básicos de un departamento (Fuente: YouTube)

La pareja explicó que cocinan en el vehículo para evitar gastos innecesarios en restaurantes y ahorran cerca de 1200 euros (2.112.105 de pesos) por mes al eliminar alquiler o expensas y servicios fijos de luz, agua y automóvil.

En cuanto a la energía eléctrica, tienen paneles solares y baterías que les otorgan autonomía eléctrica total sin depender de conexiones externas. Establecen un tope de gasto en combustible de entre 500 y 700 euros mensuales y guardan un fondo de reserva para el mantenimiento o repuestos.

Acerca de su situación económica, Vicente dijo: “Vivimos de dos pensiones normales y corrientes... Te ajustás a lo que tenés, sabés que no tenés que pagar deudas, podés dedicar las dos pensiones íntegras a vivir. Es mucho más económico vivir aquí que vivir en un departamento... Entre lo que te quitás del piso y lo que vas acumulando de la alimentación, pues poquito a poquito hacés un rincón”.

Los pensionados dieron por hecho que no quieren volver a una casa en medio de la ciudad; después de descubrir que pueden ser capaces de sostenerse en una casa rodante, admitieron: “Encerrados en un piso otra vez no, lo tenemos clarísimo... Queremos naturaleza, camping, lo que sea es igual, pero que tengamos aire, necesitamos que toque el sol”.

Sobre el mantenimiento del vehículo, Vicente señaló que él se encarga de los arreglos y de mantener cada cuestión mecánica en condiciones óptimas, ya que dependen de ello para poder movilizarse. “No tengo ningún problema: cambio frenos, cambio discos, cambio aceites, cambio aguas, líquidos, todo lo que sea”, remarcó.

De este modo, Maribel y Vicente comprendieron que, luego de entregar el 100% de su esfuerzo al cuidado de sus padres y a la crianza de sus hijos, llegó el momento de pensar en ellos y disfrutar plenamente los años que tienen por delante.