Un nuevo documental que se estrena el próximo 30 de noviembre revela que la fascinante actriz sufrió un profundo dolor durante toda su vida

Un nuevo documental de la actriz Audrey Hepburn, que se destacó por su gracia y por su belleza, revela el dolor íntimo que sufrió durante toda la vida.

Audrey Hepburn fue una de las mujeres más adoradas del mundo, pero se sentía sola y desdichada en su mundo privado. La producción, la primera realizada con el consentimiento de su familia, revela el infinito dolor que sufrió desde el abandono de su padre, sus matrimonios fallidos y sus abortos espontáneos.

Gran parte del documental, dirigido por la cineasta británica Helena Coan, de 26 años, se basa sobre una entrevista grabada por un periodista de la revista Life en 1992. La nota se muestra por primera vez y muestra a una Hepburn frágil hablando sobre el divorcio de sus padres cuando ella tenía seis años. "Mi padre se fue, me dejó un trauma muy grande de inseguridad el resto de mi vida", revela en la nota. "Desapareció un día, mi madre no dejaba de llorar, yo solo intentaba estar con ella, pero de niña no puedes entender del todo", continuaba.

Audrey nació en 1929 en una familia de la realeza europea y se caracterizó por ser muy estricta respecto de que no se supiera nada sobre su vida personal hasta que murió de cáncer en 1993. Coan, la directora del documental, le contó al periódico Observer que estaba asombrada por el contraste entre la imagen de la actriz para el afuera y la verdad de sus días oscuros.

"Sufrió mucho respecto de su apariencia y en relación con los hombres. Sentía una profunda sensación de abandono", contó Coan. El documental reseña los momentos clave de la vida de la actriz: desde pasar hambre durante la guerra hasta mudarse a Londres para convertirse en bailarina. La película muestra sus tres mayores éxitos cinematográficos: Vacaciones en Roma -por la que obtuvo un Oscar-, Sabrina y Desayuno en Tiffany´s.

"El secreto mejor guardado de Audrey era que estaba triste", cuenta su nieta mayor, Emma Ferrer, que nació un año después de la muerte de la actriz. Audrey se casó con Mel Ferrer en 1954 y juntos tuvieron un hijo, Sean, el padre de Emma.

Respecto del divorcio de sus padres después de catorce años de matrimonio, Sean aseguró: "Mi padre era un hombre difícil y exigente. Ella buscó siempre una figura paterna y fueron felices durante una década, aunque él pasó el resto de su vida lamentando haber perdido esa relación".

El documental también muestra cómo Hepburn intentó encontrar a su padre 25 años después de haber perdido contacto con él. Lo halló en Irlanda pero la experiencia fue fría y distante y la dejó más triste y herida que antes.

"Si hubiera podido ver a mi padre con regularidad, habría sentido que él me amaba, que tenía un padre de verdad. Traté de que no pasara con mis hijos. Te volvés muy insegura del afecto, lo agradecés infinitamente cuando te lo dan y sentís un deseo enorme por ofrecer cariño", confiesa en la entrevista.

Luego, divorciada de Ferrer, Hepburn se casó con un psiquiatra italiano en 1969 y tuvo un segundo hijo: Luca. Durante los sesenta sufrió una serie de abortos espontáneos que también le causaron un profundo dolor. "El punto culminante de la entrevista es cuando revela cuánto luchó por encontrar el amor", contó Coan a The Guardian. Estudió cientos de horas de archivo para reconstruir el lado íntimo de la vida de la actriz. "Su segundo esposo fue fotografiado con 200 mujeres diferentes que eran sus amantes. La hizo sufrir mucho."

En 1980 se separaron. Al respecto, la bella protagonista de Funny Face, comentó que "los médicos son excelentes con sus pacientes, pero no saben cuidar a sus familias". A partir de aquel momento y hasta su muerte en 1993, Hepburn dedicó gran parte de sus días a UNICEF para cuidar a niños en países atravesados por la guerra y darles ese amor que ella no tuvo y tanto necesitó. "En este trabajo humanitario encontró un respiro al dolor que sintió durante tanto tiempo", dijo Coan.

Audrey se estrena el próximo 30 de noviembre.