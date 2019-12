Más que polo: el Abierto de Palermo tiene movida propia

Olivia Torres Lacroze SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de diciembre de 2019

Son las siete de la tarde y en el Campo Argentino de Polo acaba de terminar uno de los partidos más picantes de la temporada. Entre la gente que emerge de las tribunas y la multitud que está entrando desde la calle, el paseo central se llena en cuestión de minutos y es cada vez más fácil perderse. Es oficial: empezó el After Polo.

Un padre juega con su hijo en brazos cerca de un caballo decorativo. Teo tiene un año y cuatro meses, y sus papás, Federico y Florencia, lo trajeron a ver el partido. "Nos vamos a quedar un rato al after, hasta que él aguante", dice el padre, con el niño en brazos. Juntos, suelen acercarse a Palermo a ver los partidos y saludar alguna que otra cara conocida. A unos metros, un grupo de amigos que ronda los 25 años acaba de llegar al predio y posa para una foto. "Somos todos de Misiones y nos conocemos de toda la vida, pero vivimos en Buenos Aires desde hace 8 años. Empezamos a venir a los After Polo el año pasado y hoy no nos queríamos perder a La Princesita", dice una de ellas.

Se ha mencionado una palabra mágica. Es que, en el after de hoy, dentro de un par de horas, se subirá al escenario Karina. La Princesita de la movida tropical, ícono popular, cerrará la jornada con un show en vivo que nadie se quiere perder. Más allá, en el Food Garden, dos compañeras de trabajo están tomando algo mientras cae el sol, a la espera del principal evento de la noche. Fabiana, de 23 años, es oriunda de Venezuela y vive en Buenos Aires, donde estudia comunicación social. También trabaja en un estudio jurídico y fue allí donde conoció a Maia, de 26 años.

"Nos hicimos amigas y estamos viniendo seguido a los After Polo. Hoy vinimos temprano para no hacer tanta fila. De paso, comemos algo antes de ver a La Princesita", cuentan. Todos saben que el espectáculo musical atrae a mucha gente y nadie quiere quedarse afuera. Casi no parece domingo. Además, los 30 grados de temperatura ayudan a que la cerveza se deje tomar sin dificultad.

El after, uno de los eventos más concurridos del Abierto de Palermo Fuente: LA NACION - Crédito: Sergio Llamera

El 126°Abierto Argentino de Polo HSBC es el máximo certamen mundial de interclubes, pero eso no es novedad. Lo interesante es cómo el mundo del polo y sus míticos afters son un punto de atracción para un público que no necesariamente sigue de cerca este deporte cuya meca es el Abierto de Palermo. La gestión de Eduardo Novillo Astrada como Presidente de la Asociación Argentina de Polo logró -en pocos años- erradicar un mito que andaba rondando hacía tiempo: el polo argentino era solo para unos pocos.

La propuesta para esta temporada invita a un público mucho más amplio del que tradicionalmente se acercaba a ver el Abierto a pasar un día completo en Palermo, ofreciendo contenido para todas las edades y momentos del día. Marcas como HSBC, Imperial, WeWork y Johnnie Walker son parte de esta propuesta de lifestyle que trasciende lo que sucede dentro de la cancha. Así, el ambiente familiar que predomina durante los partidos va dejando lugar a la juventud que se empieza a hacer notar a medida que va bajando el sol. "Los que llegan entrada la tardecita, vienen exclusivamente por la propuesta de contenido y lifestyle", explica Lucas Adur, CEO de la Asociación Argentina de Polo. "Queremos que el Abierto sorprenda todos los años con algún contenido distinto. El evento de este año está mucho más integrado, con un paseo central que fluye y una propuesta visual muy armónica", agrega.

Es cierto que hay espacios para entretener a un público bien variado: un bar de Imperial (con bandas de indie y rock y algunos sonidos electrónicos), el Polo Bar (con una energía muy arriba y a puro cachengue), el histórico bar de Johnnie Walker (cuyos afters merecerían un párrafo aparte), la terraza que da a la Cancha 2 (un espacio nuevo que se abrió este año), el bar de Mona Gallosi (preferido por un público más grande y clásico imán de turistas y extranjeros) y el tradicional Food Garden con sus foodtrucks, donde acude el mayor caudal de gente apenas termina el partido.

Pero además, hay un sector de niños con guardería y un espacio de coworking de WeWork que funciona también como sala de prensa, solo por nombrar algunos. Y el formato cashless es el elegido para consumir dentro del predio. Se carga una tarjeta en una única caja y luego se utiliza el crédito en cualquiera de los espacios. Un sistema práctico -se ve mucho en los grandes festivales- para evitar tanto intercambio de dinero físico y agilizar las colas.

En el predio también hay una guardería para las familias con niños pequeños Fuente: LA NACION - Crédito: Sergio Llamera

"La gente compró el concepto del After Polo y quiere venir a pasarla bien, se lookea para venir a Palermo. Tenemos un público con ganas de divertirse", expresan desde la Asociación Argentina de Polo.

Las cifras no mienten. Este año, la concurrencia a los eventos en el Campo Argentino de Polo casi duplica la de ediciones anteriores. "Se sumó un público que antes no sentía al polo como un lugar de pertenencia. Es cierto que este deporte tenía fama de no abrirse a la gente y hoy se posicionó mucho más cerca, orientado a proponer pasar un día completo y no solo ver un partido", explican desde la organización.

Este Abierto va llegando a su final y, como todos los cierres de temporada, la Fiesta Animal fue uno de los eventos más esperados del año. La fiesta, que -tras tres ediciones- ya se hizo un nombre propio en la agenda social de Buenos Aires, nunca defrauda y este año no fue la excepción. El pasado jueves, Palermo se vistió de fiesta para deleitar a las principales figuras y medios de comunicación con una ambientación increíble. Más de 1500 personas acudieron al Campo Argentino de Polo y atravesaron un laberinto de selva tropical para bailar al ritmo de la música (cortesía de los DJ sets de Bonjour Berlin y Javier Zuker).

Ahora solo queda la gran final, que se disputará hoy entre La Dolfina Sancor Seguros y Ellerstina Johor. Y por supuesto que después habrá after. Agapornis, La Champion Liga y Meme Bouquet serán los responsables de musicalizar el último After Polo del año.

Tendencia global

"Nuestro objetivo es llevar el Abierto de Polo de Palermo al formato de los principales eventos deportivos del mundo. Cuando vas a ver el US Open, Wimbledon, o un partido de la NFL, notás rápidamente que el espectáculo excede lo deportivo y que todas las propuestas se integran con un contenido social", explica Adur. "En Argentina esto no sucede porque, naturalmente, los eventos están planteados alrededor del deporte y no tanto del espectáculo. Pero el Abierto de Palermo es el evento de polo más importante del mundo, y por eso nos pareció que tenía que estar más cerca de un evento internacional que de lo que venía pasando acá. Decidimos elevar la vara con una propuesta que alcanzara el nivel de lo que sucedía dentro de la cancha", completa.

Fue con ese espíritu y esa visión que se organizó el Abierto de este año que, en el plano deportivo, tiene a los mejores jugadores de polo del mundo y, en el plano social, es un evento al que se acerca muchísima gente a pasar un rato divertido.