Por qué recomiendan clavar un palito en la tierra de la lengua de suegra

Las plantas de interior se convirtieron en protagonistas de muchos hogares, no solo por el aire natural y acogedor que aportan a los espacios, sino también por los beneficios que pueden brindar al bienestar de quienes viven allí. Entre las especies más elegidas aparece la lengua de suegra, una planta muy valorada por su resistencia y por su capacidad de adaptarse fácilmente a distintos ambientes del hogar. En ese contexto, existe un sencillo truco casero que puede ayudar a mantenerla saludable y en buenas condiciones con el paso del tiempo.

Aunque pueda parecer un detalle mínimo, este sencillo truco puede marcar una gran diferencia en el cuidado de la planta y ayudar a evitar uno de los errores más frecuentes al mantenerla en casa. La recomendación consiste en clavar un pequeño palito de madera en la tierra de la maceta, un gesto simple que permite controlar mejor sus necesidades y favorecer su buen estado.

Cómo usar un palito de madera para controlar la humedad de la lengua de suegra (Fuente: Pexels)

Para qué sirve este truco

El objetivo principal de este truco es controlar la humedad del sustrato. En el caso de la lengua de suegra, este punto es clave, ya que se trata de una planta muy sensible al exceso de agua. Si el riego es demasiado frecuente o abundante, las raíces pueden dañarse y la planta terminar deteriorándose con el tiempo.

Antes de volver a regar, se recomienda clavar un palito de madera en la tierra de la maceta y dejarlo allí durante unos minutos. Luego, al retirarlo, ese pequeño elemento permite observar con mayor claridad el estado de la tierra en profundidad y saber si aún conserva humedad o si ya se encuentra seca.

El palillo permite saber si la planta realmente necesita agua (Foto: Imagen ilustrativa con IA)

De esta manera, el palito funciona como una guía práctica para interpretar cuándo es el momento adecuado para regar. Si al sacarlo sale seco, significa que la planta necesita agua. En cambio, si aparece con tierra oscura y húmeda adherida, lo más conveniente es esperar un poco más antes de volver a regarla.

El error más común al regar esta planta

La lengua de suegra tiene la particularidad de almacenar agua en sus hojas, por lo que tolera mucho mejor la sequía que el exceso de humedad. Cuando el riego es demasiado frecuente, pueden aparecer distintos problemas que afectan su salud, como hojas blandas o amarillentas, mal olor en la tierra e incluso la pudrición de las raíces.

Se trata de una planta resistente que requiere poco riego (Fuente: Pexels)

Por esta razón, controlar la humedad del sustrato se vuelve fundamental para su buen cuidado, especialmente durante el otoño y el invierno, cuando la tierra tarda más tiempo en secarse y el riesgo de exceso de agua aumenta.

Sin dudas, el uso del palito de madera funciona como una herramienta práctica para verificar el estado de la tierra antes de cada riego. Cabe destacar que, en interiores, la lengua de suegra suele requerir riego cada 10 a 15 días, aunque esto puede variar según la temperatura y la cantidad de luz del ambiente. Además, este sencillo método también puede aplicarse en otras plantas de interior, ya que conocer el nivel de humedad del sustrato es clave para evitar errores en su cuidado.