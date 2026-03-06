Diego Fernández, ingeniero químico: “Medio litro de agua y ácido cítrico, las claves para limpiar las frutas”

La preservación de los alimentos frescos constituye un desafío cotidiano para la economía doméstica y la seguridad sanitaria en el hogar. Diego Fernández, ingeniero químico, presenta una metodología basada en principios científicos para extender la vida útil de los vegetales y protegerlos de agentes externos. El experto utiliza una solución específica que modifica las condiciones biológicas de la cáscara y crea una barrera protectora contra los microorganismos responsables del deterioro habitual en la cocina.

¿Cómo se prepara la solución conservante?

El procedimiento comienza con la elaboración de una mezcla líquida precisa. Fernández indica la necesidad de medir medio litro de agua corriente como base del preparado e incoporar un ingrediente clave disponible en comercios especializados o farmacias: el ácido cítrico.

La dosis recomendada por el profesional consiste en una cucharada de este polvo blanco. El usuario debe verter el compuesto en el agua y agitar hasta lograr su completa disolución. Para facilitar su posterior distribución sobre los alimentos, el ingeniero sugiere trasvasar el líquido resultante a un envase con atomizador.

El procedimiento de aplicación sobre los alimentos

La técnica requiere rociar la solución preparada sobre las frutas y verduras hasta cubrir la totalidad de su superficie. En su demostración, Fernández aplica el líquido sobre bananas, tomates, mangos, pepinos y manzanas. El proceso demanda un tiempo de espera específico para garantizar su efectividad.

“Esperamos que actúe durante un minuto”, señala el especialista mientras el producto interactúa con la piel de los vegetales. Transcurrido ese lapso, el paso final consiste en retirar el excedente de humedad y se debe secar cada pieza con un trapo de cocina limpio antes de proceder a su almacenamiento definitivo en la despensa o la heladera.

Los fundamentos químicos detrás de la conservación

La eficacia de este método radica en la alteración del entorno microscópico de la fruta. Fernández explica el mecanismo de acción con precisión técnica: “El ácido cítrico disminuye el pH en la superficie de la fruta, lo que desestimula el crecimiento de hongos y bacterias”. Esta acidificación del medio externo impide la proliferación de los agentes causantes de la putrefacción.

El compuesto posee propiedades adicionales beneficiosas para la estética y calidad del alimento. Actúa como antioxidante y quelante, características permiten reducir el pardeamiento, ese cambio de color oscuro típico de la oxidación. Esto ocurre, según detalla el ingeniero, “al inhibir la actividad de la enzima polifenol oxidasa”.

Diferencias y ventajas frente al uso del limón

Existe una creencia popular sobre la efectividad del jugo de limón como sustituto natural para esta tarea. Fernández aclara las desventajas de esa alternativa para la conservación a largo plazo, ya que si bien el limón ayuda a reducir el pardeamiento, su composición compleja genera efectos contraproducentes.

“Deja azúcares y aromas, haciendo la superficie más atractiva para hongos y bacterias”, advierte el experto sobre el uso directo de la fruta cítrica. Estos residuos orgánicos pueden acelerar el proceso de descomposición en lugar de frenarlo. Además, destaca un factor económico: “Usar ácido cítrico resulta más económico que usar limones”.

