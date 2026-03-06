LA NACION

En fotos. El desfile de las argentinas en Paris Fashion Week

Las argentinas se destacaron entre personalidades de Hollywood y miembros de la realeza europea

Para LA NACIONPaula Ikeda
Valentina Ferrer, Valentina Zenere y Bela Morelli
Valentina Ferrer, Valentina Zenere y Bela Morelli
Valentina Zenere, la actriz protagonista de "En el barro", asistió al show de Schiaparelli en la semana de la moda de París
Valentina Zenere, la actriz protagonista de "En el barro", asistió al show de Schiaparelli en la semana de la moda de ParísJacopo Raule - Getty Images Europe
Zenere se destacó en Paris Fashion Week con un deslumbrante vestido translúcido y con apliques de plumas. La actriz cuenta con Dav Martens como estilista, el mismo de viste a Tini Stoessel y a Emilia Mernes
Zenere se destacó en Paris Fashion Week con un deslumbrante vestido translúcido y con apliques de plumas. La actriz cuenta con Dav Martens como estilista, el mismo de viste a Tini Stoessel y a Emilia Mernes Arnold Jerocki - Getty Images Europe
Ex Miss Argentina y nuestra representante en Miss Universo, Valentina Ferrer asistió al desfile de Dior
Ex Miss Argentina y nuestra representante en Miss Universo, Valentina Ferrer asistió al desfile de Dior @valentinaferrer
La pareja de J Balvin fue una de las personalidades especiales invitadas al evento en el Jardín de las Tullerías de París
La pareja de J Balvin fue una de las personalidades especiales invitadas al evento en el Jardín de las Tullerías de París@valentinaferrer
Así se la vio llegar a la argentina Valentina Ferrer
Así se la vio llegar a la argentina Valentina Ferrer @valentinaferrer
La modelo también asistió al desfile de Off-White y se encontró con la cantante Natti Natasha
La modelo también asistió al desfile de Off-White y se encontró con la cantante Natti Natasha @nattinatasha
El exclusivo desfile de Off-White
El exclusivo desfile de Off-White@valentinaferrer
El look de Valentina Ferrer en la Semana de la Moda de París
El look de Valentina Ferrer en la Semana de la Moda de París@valentinaferrer
Una de las presencias más esperadas, Anya Taylor Joy en desfile de Dior. Criada en Argentina, la actriz suele saludar a sus fans en un perfecto castellano
Una de las presencias más esperadas, Anya Taylor Joy en desfile de Dior. Criada en Argentina, la actriz suele saludar a sus fans en un perfecto castellano Getty Images
La llegada de la actriz al Jardín de las Tullerías
La llegada de la actriz al Jardín de las Tullerías
Bela Morelli fue la única argentina en subir a la pasarela de Jonathan Anderson. Pertenece al staff de SOF Models y su carrera internacional está en manos de NEXT. La prestigiosa agencia la conoció en enero mediante una videollamada, e inmediatamente la convocó para trabajar en Europa
Bela Morelli fue la única argentina en subir a la pasarela de Jonathan Anderson. Pertenece al staff de SOF Models y su carrera internacional está en manos de NEXT. La prestigiosa agencia la conoció en enero mediante una videollamada, e inmediatamente la convocó para trabajar en EuropaSOF Models
Con 20 años, Bela Morelli viene de Grand Bourg y es madre de Kai, de 6 meses
Con 20 años, Bela Morelli viene de Grand Bourg y es madre de Kai, de 6 meses SOF Models
Beatrice Borromeo en el Jardín de las Tullerías. La nuera de Carolina de Mónaco e hija de la condesa Paola Marzotto se acercó a felicitar al diseñador Jonathan Anderson
Beatrice Borromeo en el Jardín de las Tullerías. La nuera de Carolina de Mónaco e hija de la condesa Paola Marzotto se acercó a felicitar al diseñador Jonathan Anderson Dior
Victoria Federica de Marichalar y Borbón, la nieta del rey amérito, Juan Carlos de España, en el desfile de Dior
Victoria Federica de Marichalar y Borbón, la nieta del rey amérito, Juan Carlos de España, en el desfile de Dior@vicmabor
Otra heredera, pero Hollywood, Dree Heminway en el desfile de Dior. La modelo y actriz se destacó como Daryl Hannah en la nueva serie de Ryan Murphy "Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette"
Otra heredera, pero Hollywood, Dree Heminway en el desfile de Dior. La modelo y actriz se destacó como Daryl Hannah en la nueva serie de Ryan Murphy "Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette"
En el desfile de Dior, sorprendió la presencia de Macaulay Culkin. El actor se sumó a personalidades como Pedro Almodóvar, de Florence Hunt del elenco de Bridgerton y la cantante Ejae, del hit "Golden"
En el desfile de Dior, sorprendió la presencia de Macaulay Culkin. El actor se sumó a personalidades como Pedro Almodóvar, de Florence Hunt del elenco de Bridgerton y la cantante Ejae, del hit "Golden"
La modelo argentina Alina Casas en maison Kimhekim
La modelo argentina Alina Casas en maison Kimhekim@kimheKim
La modelo de Lo Management en Paris Fashion Week
La modelo de Lo Management en Paris Fashion Week@kimheKim
La pasada de Camila Cainelli en sl show de Rabanne en Paris Fashion Week
La pasada de Camila Cainelli en sl show de Rabanne en Paris Fashion WeekRabanne
El look de la modelo argentina en el backstage del desfile de Rabanne
El look de la modelo argentina en el backstage del desfile de Rabanne @camilacainelli
Por Paula Ikeda
