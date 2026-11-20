La convivencia con animales domésticos suele estar atravesada por prejuicios culturales que distorsionan la comprensión de sus necesidades. Según Agnès Dufau, farmacéutica veterinaria y referente en gestión ética de colonias felinas, existe una falla estructural en el trato cotidiano con los felinos: intentar forzarlos a encajar en moldes de comportamiento canino. “El mayor error que cometemos es pensar que un gato es un perro pequeño”, afirma la experta, quien insiste en que esta confusión genera expectativas erróneas que perjudican la calidad de vida de la mascota. Al aplicar estándares de interacción, vivencia y socialización propios del perro sobre un gato, los propietarios suelen concluir erróneamente que sus compañeros son fríos, independientes o carentes de afecto.

Para Dufau, fundadora de la entidad Fedecats en España y especialista en innovación digital dentro del sector veterinario, el abordaje de la protección animal debe fundamentarse estrictamente en el conocimiento científico de la especie. La profesional sostiene que, mientras el perro es un animal con dinámicas sociales específicas, el gato responde a una naturaleza estrictamente territorial. Esta característica es la que define, en gran medida, cómo interactúan con su entorno y con los humanos. “Queremos que se comporten como perros, que interactúen como perros, que vivan como perros y que necesiten las mismas cosas que los perros. Y no es así. Son especies completamente diferentes”, sentenció Dufau en declaraciones recogidas por el medio La Vanguardia. Esta diferencia de origen implica que muchas actitudes interpretadas por los dueños como indiferencia son, en realidad, mecanismos de supervivencia y validación de su propio espacio.

Por qué tratar a los gatos como si fueran perros puede ser un error, según una especialista Magnific

La experta subraya que la gestión del espacio es fundamental para garantizar el bienestar felino. A diferencia de otros animales de compañía, los gatos perciben su mundo en tres dimensiones. Dufau explica que el felino requiere imperativamente de lugares elevados para observar, áreas para esconderse cuando lo considera necesario y zonas seguras que le permitan ejercer control sobre su territorio. La instalación de estanterías, rascadores altos o refugios específicos no son accesorios decorativos, sino elementos esenciales para su estabilidad emocional. La falta de este entorno adaptado es, a menudo, la causa raíz de problemas conductuales que los dueños suelen malinterpretar por desconocimiento de las necesidades básicas de la especie.

Comprender el comportamiento felino es fundamental para construir una relación de confianza con los gatos (Foto: Pixabay)

Finalmente, la farmacéutica advierte sobre los riesgos de intentar gestionar la convivencia social de los felinos con una lógica humana. Un ejemplo claro es la incorporación de un segundo gato al hogar. “Hay personas que incorporan un segundo gato pensando que están haciendo un favor al primero. Lo hacen con la mejor intención del mundo. Pero si no se hace correctamente, puede generar conflictos importantes”, advierte. En este sentido, la especialista concluye que la verdadera conexión con el animal surge del respeto a su autonomía. “Uno de los mayores privilegios que puede vivir una persona es que un gato venga a buscarte sin que se lo hayas pedido. Eso significa que existe confianza real”, señala Dufau.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA