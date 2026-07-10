El curioso motivo por el que los gatos duermen sobre la ropa de sus dueños

Es bastante habitual observar que los gatos decidan acurrucarse sobre la ropa de sus dueños, ya sea una camiseta, una manta o incluso un montón de prendas que acaban de usar. Aunque muchos piensan que lo hacen simplemente porque encuentran un lugar cómodo para dormir, los veterinarios tienen una explicación más profunda que está relacionada con uno de sus sentidos más agudos.

Este comportamiento está muy relacionado con el sentido del olfato de los gatos. Los expertos indican que las prendas retienen el aroma de sus dueños, lo que les ayuda a reconocer a quienes consideran parte de su mundo y les brinda una sensación de seguridad cuando se disponen a descansar.

A su vez, señalan que el sentido del olfato es crucial en la vida de los felinos. No solo les permite reconocer a las personas que los rodean, sino que también les ayuda a familiarizarse con su entorno, orientarse en casa y percibir cambios en su ambiente. Por esta razón, los objetos que llevan olores familiares a menudo se convierten en sus lugares preferidos.

La ropa de sus dueños suele mantener su olor, que en el mundo felino les ayuda a identificarlos

En este contexto, la veterinaria Maureen Murithi explicó que los gatos utilizan su sentido del olfato para reconocer a sus dueños. “La ropa de sus dueños suele mantener su olor, que en el mundo felino les ayuda a identificarlos”, dijo y destacó que estas prendas son vistas por el gato como algo familiar y reconfortante que les aporta calma.

El veterinario Chris Roth ofreció una explicación parecida, ya que señaló que este comportamiento puede volverse más notorio cuando el animal se queda solo en casa. Según él, una montaña de ropa que huela a sus dueños puede brindarle una sensación de seguridad y, además, ayudar a reducir su ansiedad mientras ellos no están.

Por esta razón, los especialistas recomiendan no regañar a la mascota si acostumbra dormir sobre la ropa. En cambio, sugieren dejar en su zona de descanso una manta o una prenda que ya no se utilice, pero que conserve un aroma familiar, de manera que el felino tenga un espacio propio donde pueda relajarse.

Expertos sugieren dejar en su zona de descanso una manta o una prenda que ya no se utilice, pero que conserve un aroma familiar (Foto: Pexels)

Aunque muchas personas piensan que este hábito es totalmente normal, los veterinarios alertan que es importante estar atentos si surge de repente o si viene acompañado de los siguientes comportamientos:

Cambios en el comportamiento, como maullidos incesantes.

Falta de apetito.

Alteraciones en el sueño o una necesidad excesiva de estar cerca de sus dueños.

En esos casos, lo mejor es consultar a un profesional para descartar problemas de salud o estrés. Además de reconocer a sus dueños, los gatos utilizan el olfato para explorar el entorno, identificar otros animales y comunicarse mediante señales químicas. Por ello, elegir objetos impregnados con olores familiares es una conducta habitual que forma parte de su manera de interactuar con el ambiente.

Por Katherine Shirley Bravo