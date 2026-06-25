Cómo detectar si tu perro tiene frío en invierno y prevenir problemas de salud

Existe un mito extendido entre muchos dueños de mascotas que sugiere que, debido a su pelaje, los perros son naturalmente inmunes a las bajas temperaturas. Sin embargo, los expertos advierten que esta creencia es falsa. Al igual que los humanos, los animales sienten el rigor del invierno y, al no poder expresarlo verbalmente, dependen enteramente de la capacidad de observación de sus dueños para garantizar su bienestar y seguridad. Resulta especialmente crítico mantener una vigilancia constante sobre cachorros y perros ancianos, quienes son notablemente más vulnerables a las inclemencias climáticas.

La señal más evidente de incomodidad térmica es el temblor. Si el can presenta sacudidas inusuales tras una exposición al aire libre, es una indicación directa de que su cuerpo está intentando regular su temperatura interna. Del mismo modo, la postura corporal ofrece pistas claras: un perro que busca activamente encogerse o acurrucarse está intentando conservar calor. La búsqueda de fuentes artificiales, como radiadores, estufas o mantas térmicas, es otro comportamiento instintivo que los dueños deben monitorear para identificar si su mascota padece el clima.

Cómo saber si tu perro tiene frío y prevenir problemas de salud en invierno (Foto: Freepik)

Desde el punto de vista físico, la palpación es una herramienta útil. Tocar zonas periféricas como los bordes de las orejas, las patas o la punta del hocico permite detectar si la piel se siente inusualmente fría. Además, cambios en la movilidad, como el letargo o una lentitud inusual en los movimientos, pueden ser síntomas de que el organismo del animal está priorizando la conservación de energía. Incluso la mecánica respiratoria puede verse alterada; una respiración rápida o entrecortada es, en ocasiones, un mecanismo biológico para generar calor adicional frente a temperaturas extremas.

Durante los paseos, es habitual observar cojera o levantamiento de patas. Este comportamiento ocurre para evitar el contacto directo con superficies heladas, lo cual genera una incomodidad inmediata. Para mitigar estos efectos, los expertos sugieren una serie de medidas preventivas. El uso de abrigos o suéteres diseñados específicamente para canes resulta altamente efectivo, especialmente en ejemplares de pelo corto. Asimismo, se debe garantizar que la cama del perro sea cálida y esté ubicada lejos de corrientes de aire, asegurando un refugio protegido en el interior del hogar.

Desde papitaciones hasta ciertos movimientos: cómo identificar el frío en los perros (Foto: Freepik)

La protección de las extremidades también es clave: el uso de bálsamos específicos o botas para perros ayuda a proteger las almohadillas de la humedad y el frío intenso. Es fundamental limitar las salidas al exterior durante condiciones climáticas extremas, reduciendo los tiempos de exposición prolongada. La supervisión constante durante las caminatas sigue siendo la mejor estrategia para prevenir la hipotermia o malestares derivados del frío intenso. Al integrar estas prácticas en la rutina diaria, los responsables de las mascotas aseguran un entorno confortable y seguro durante los meses más crudos del año, protegiendo la salud física y el estado de ánimo de sus perros frente a las bajas temperaturas registradas en esta temporada.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA