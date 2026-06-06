Seis consejos de especialistas que ayudarán a que tu perro viva más de 15 años

Cada vez más personas consideran a sus perros como un integrante más de la familia y, por esa razón, una de las preguntas más frecuentes entre los dueños de mascotas es qué pueden hacer para ayudarles a vivir más tiempo y con una mejor calidad de vida.

Aunque factores como la genética o algunas condiciones ambientales no pueden modificarse, investigadores especializados en envejecimiento canino identificaron varias prácticas cotidianas que podrían marcar una diferencia importante.

Los hallazgos provienen del Dog Aging Project, divulgado por National Geographic a través de su portal oficial. Esta es una iniciativa dedicada a estudiar los factores asociados con el envejecimiento saludable de los perros. Los expertos que participan en este proyecto sostienen que pequeños hábitos relacionados con el ejercicio, la alimentación, la salud preventiva y la socialización pueden contribuir a que los animales mantengan una vida activa por más años.

Los perros que realizan ejercicio de manera regular suelen presentar mejores indicadores de salud y menor riesgo de obesidad, una condición vinculada con diversas enfermedades

Mantener una rutina constante de ejercicio

La actividad física aparece como uno de los factores más importantes. De acuerdo con los investigadores, los perros que realizan ejercicio de manera regular suelen presentar mejores indicadores de salud y menor riesgo de obesidad, una condición vinculada con diversas enfermedades.

La profesora de la Facultad de Medicina Veterinaria de Texas A&M e investigadora del Dog Aging Project, Kate Creevy, explicó que la evidencia científica muestra una relación entre la actividad física y una mejor salud general. Además, advirtió que no basta con ejercitar a los perros únicamente los fines de semana, ya que los cambios bruscos de actividad pueden favorecer lesiones.

Entre las actividades recomendadas se encuentran los paseos diarios, los juegos de búsqueda, el senderismo, la natación o cualquier dinámica que mantenga al animal en movimiento frecuente.

Los científicos también encontraron que las relaciones sociales pueden influir en el bienestar de los perros. La convivencia con personas, otros perros e incluso otras mascotas se asocia con una mejor salud física y mental.

Los especialistas destacan que el juego, las salidas al parque y las experiencias nuevas ayudan a mantener activa la mente de los perros y podrían contribuir a retrasar el deterioro cognitivo relacionado con la edad Shutterstock - Shutterstock

“Los perros son una especie social, igual que las personas”, señaló Creevy al explicar la importancia de estimular la interacción durante toda la vida del animal.

Los especialistas destacan que el juego, las salidas al parque y las experiencias nuevas ayudan a mantener activa la mente de los perros y podrían contribuir a retrasar el deterioro cognitivo relacionado con la edad.

Esterilizar o castrar cuando sea apropiado

Diversas investigaciones citadas por el proyecto muestran que los perros esterilizados o castrados suelen tener una mayor esperanza de vida en comparación con aquellos que no han sido sometidos a estos procedimientos.

Los expertos explican que estas intervenciones reducen el riesgo de ciertos tipos de cáncer y disminuyen comportamientos asociados con accidentes o enfrentamientos con otros animales.

Sin embargo, recomiendan que la decisión se tome con asesoría veterinaria, ya que el momento adecuado puede variar según la raza y las características particulares de cada perro.

Desarrollar una alimentación equilibrada

La nutrición es otro de los factores que los especialistas consideran determinantes para favorecer una vida más larga. El profesor de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de California en Davis, Erik Olstad, advierte que muchas de las decisiones alimentarias tomadas por los dueños pueden tener efectos directos sobre la salud de los perros a largo plazo.

Según el experto, prácticas como las dietas caseras mal formuladas, el exceso de sobras de comida o ciertos alimentos crudos pueden generar desequilibrios nutricionales y aumentar el riesgo de enfermedades digestivas y metabólicas. Además, señala que uno de los problemas más frecuentes continúa siendo la sobrealimentación.

Con base en esto, Creevy y Olstad recomiendan buscar productos que se alineen con los criterios establecidos por la Association of American Feed Control Officials (AAFCO), organización que evalúa la adecuación nutricional de los alimentos para animales.

No pasar por alto las visitas al veterinario

Las revisiones periódicas permiten detectar enfermedades antes de que avancen y facilitan el inicio temprano de tratamientos cuando son necesarios. Los investigadores señalan que las revisiones rutinarias, las vacunas y los tratamientos preventivos contra parásitos pueden reducir significativamente el riesgo de desarrollar problemas de salud a largo plazo.

La recomendación general es realizar al menos una consulta veterinaria anual durante la adultez y aumentar la frecuencia de los controles cuando el perro alcanza la etapa de vejez Pexels

La recomendación general es realizar al menos una consulta veterinaria anual durante la adultez y aumentar la frecuencia de los controles cuando el perro alcanza la etapa de vejez.

Cuidar la salud dental

La higiene bucal también forma parte de las estrategias para prolongar la vida de una mascota. Las enfermedades dentales no solo afectan la boca, sino que pueden generar riesgos inflamatorios y complicaciones en algunos órganos.

Por esta razón, los expertos sugieren incorporar el cepillado dental de forma regular y realizar revisiones veterinarias para prevenir infecciones o problemas periodontales.

Los investigadores insisten en que el objetivo no consiste únicamente en aumentar la cantidad de años que vive un perro, sino en garantizar que esos años transcurran con movilidad y bienestar. “Lo más importante es que viva el mayor tiempo posible y con buena salud”, indicó Olstad.

De acuerdo con los especialistas, la suma de estos cuidados puede ayudar a que muchos perros lleguen a edades avanzadas manteniendo una vida activa, saludable y acompañada por quienes forman parte de su entorno.

Por Pablo Pachón Ramírez