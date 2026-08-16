Cómo eligen los gatos a su persona favorita y cuál es la razón detrás

Los gatos seleccionan a su compañía predilecta mediante un proceso complejo que combina la evolución natural, la calidad de la convivencia diaria y la personalidad del cuidador. Según un informe de especialistas en comportamiento animal, esta jerarquía afectiva no responde al azar, sino a la evaluación de parámetros como la seguridad, el suministro de alimento y la compatibilidad de caracteres entre el felino y su humano. El lazo se fortalece principalmente cuando la persona interpreta de forma correcta las señales físicas del animal y evita interacciones invasivas que alteren su autonomía.

La base de este vínculo se remonta a las primeras semanas de vida. Durante el periodo de socialización inicial, los gatitos asocian el contacto humano con recuerdos positivos. El contacto frecuente con diversos estímulos táctiles y auditivos en esta etapa es vital para su desarrollo.

Los gatos se sienten seguros cuando un ser humano les provee de lo necesario para sobrevivir, por eso lo eligen como favorito (Foto: FreeP¡CK)

El reporte técnico asegura: “Durante el periodo de socialización temprano, la exposición a diferentes tipos de sonidos y olores puede ayudar a los gatitos a adaptarse mejor y a tener un vínculo más fuerte con los humanos”. Aquellas personas que acompañan este crecimiento desde el inicio logran, por lo general, una posición de mayor confianza ante la mascota.

La comunicación representa otro pilar esencial para consolidar el afecto. Los felinos utilizan métodos variados para expresar sus deseos o necesidades, como el maullido o los golpes suaves con la cabeza. La capacidad de respuesta del dueño ante estas señales define la calidad de la relación.

Las personas que interpretan sus señales físicas y evitan interacciones invasivas obtienen una posición de privilegio en la jerarquía afectiva de la mascota (Fuente: Pexels)

Un cuidador eficaz es aquel que desarrolla la habilidad de anticipar los requerimientos del animal y respeta su identidad. La previsibilidad en el trato cotidiano es una demanda constante de los gatos, quienes buscan entornos estables donde su autonomía sea valorada por los integrantes de la vivienda. Cuando un felino elige pasar la mayor parte de su tiempo junto a una persona específica, la evidencia científica confirma la existencia de una conexión superior entre ambos.

Por otro lado, la provisión de recursos básicos funciona como un motor primario para la construcción de la confianza. El gato asocia el suministro constante de alimento con la protección y el bienestar dentro de su territorio. Este hábito refuerza la figura del cuidador como una fuente de seguridad indispensable.

La rutina de los gatos

A esta conducta se suman las sesiones de juego diario, las cuales estimulan la liberación de hormonas vinculadas al placer y la felicidad. Las actividades recreativas actúan como herramientas de refuerzo positivo que validan las conductas deseadas y estrechan los lazos entre el ejemplar y su humano preferido.

El éxito de esta relación depende de la destreza del propietario para reconocer las particularidades de su mascota y actuar bajo parámetros de respeto mutuo, logrando así una convivencia armoniosa que favorezca la estabilidad emocional del animal en el hogar. La calidad del vínculo depende, estrictamente, de la atención constante a estos factores.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA