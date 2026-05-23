Cómo enseñarle a un gato a dormir en su cama

Los gatos son animales conocidos por pasar gran parte del día durmiendo. De hecho, dependiendo de su edad y nivel de actividad, pueden descansar entre 12 y 16 horas diarias. Sin embargo, eso no significa que siempre elijan el mismo lugar para hacerlo. Sillones, camas, mantas, ventanas o incluso cajas de cartón pueden convertirse en sus sitios favoritos para dormir.

Aun así, muchos especialistas en comportamiento felino recomiendan acostumbrarlos desde pequeños a tener un espacio propio de descanso. Esto no solo ayuda a establecer rutinas dentro del hogar, sino que también puede mejorar su bienestar y evitar que desarrollen hábitos difíciles de modificar con el tiempo.

Uno de los puntos fundamentales para enseñarle a un gato a dormir en su cama es la constancia. Los felinos suelen ser animales territoriales y muy apegados a sus hábitos, por lo que necesitan tiempo para incorporar nuevas costumbres. Por eso, los expertos recomiendan definir espacios específicos desde el inicio. Si el objetivo es que el animal duerma en su camita y no sobre la cama de sus dueños, es importante no enviar mensajes contradictorios.

Los gatos suelen quedarse dormidos en los lugares más impensados del hogar (Foto: Pexels)

Cuando intente acostarse en otro lugar durante la noche, se lo debe trasladar nuevamente hasta su cama. La repetición diaria hará que, poco a poco, relacione ese espacio con el momento de descanso. Aunque al principio pueda parecer difícil, mantener el límite resulta clave. Los gatos suelen ser persistentes y, si detectan cambios en las reglas, probablemente volverán a insistir para dormir en otros lugares de la casa.

¿Cómo lograr que tu gato duerma mejor por la noche?

Otro aspecto importante tiene que ver con el nivel de actividad del animal durante el día. Muchos gatos domésticos pasan largas horas descansando y llegan a la noche con demasiada energía acumulada, algo que puede alterar sus horarios de sueño.

Para evitarlo, los veterinarios aconsejan dedicar algunos momentos del día al juego y la estimulación física. Utilizar juguetes interactivos, pelotas o cañas ayuda a que se mantenga activo y llegue más cansado a la noche. Además, también recomiendan evitar grandes cantidades de comida antes de dormir, ya que eso puede incrementar su nivel de actividad nocturna y dificultar el descanso.

A su vez, la elección de su cama puede ser determinante para que el gato la acepte. Los felinos suelen buscar lugares cálidos, suaves y protegidos, por lo que es importante ofrecerles un espacio cómodo y ubicado en una zona tranquila del hogar.

¿Cómo hacer para que mi gato duerma de noche?

Algunos prefieren camas cerradas tipo cueva, mientras que otros eligen superficies más abiertas o elevadas. Observar los hábitos del animal puede ayudar a identificar qué tipo de espacio le gusta más. También se recomienda colocar mantas o telas con olores familiares para que sienta mayor seguridad y confianza al momento de acostarse.

Otro detalle importante es que durante los meses de bajas temperaturas no se recomienda que estos animales tengan sus camas cerca de ventanas, puertas u orificios de la casa donde pueda pasar el frío. Al sentir el cambio de temperatura, rápidamente el animal buscará protegerse en otro lugar de la casa.