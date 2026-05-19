Los especialistas explican las cinco señales de que un gato eligió a su persona favorita
Lejos de ser una elección azarosa, la preferencia de un felino por una persona específica responde a patrones de comportamiento y necesidades de seguridad; el rol de la rutina y la comunicación gestual
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Aunque existe la creencia popular de que los gatos son animales distantes, la ciencia del comportamiento felino sugiere que estos animales establecen jerarquías afectivas muy claras dentro del hogar. A diferencia de los perros, que suelen demostrar un cariño generalizado hacia todos los miembros de una vivienda, los gatos seleccionan a una persona favorita basándose en criterios específicos de confianza y estabilidad emocional. Según el sitio especializado Catster, esta elección es el resultado de un proceso donde la constancia juega un rol fundamental, vinculando la preferencia del animal directamente con quien cubre sus necesidades primarias y emocionales.
El factor tiempo es la primera variable en este proceso de selección. Compartir momentos de calidad diariamente refuerza el vínculo, pero no se trata solo de presencia física. El gato valora especialmente a quien se ocupa de su alimentación, del mantenimiento de su entorno —como la limpieza de la caja sanitaria— y de la interacción mediante el juego. Estas tareas no solo garantizan el bienestar del animal, sino que consolidan una relación de mutua dependencia donde el felino reconoce a su cuidador como una figura segura y previsible.
No obstante, la autonomía sigue siendo el eje central de la personalidad felina. Por ende, respetar el espacio personal es una condición fundamental para ganarse su favor. Los gatos son animales que valoran profundamente sus momentos de tranquilidad y autonomía. Forzar el contacto físico o intentar interactuar cuando el animal no muestra predisposición genera niveles de estrés que, inevitablemente, provocan un distanciamiento. Según el sitio Care, los felinos suelen inclinarse hacia personas que emplean tonos de voz suaves y pausados, además de movimientos delicados, ya que estos rasgos minimizan los estímulos abruptos que suelen alterar su sensibilidad acústica y sensorial. La calma, por tanto, se convierte en un lenguaje de respeto que los gatos saben interpretar y premiar con cercanía.
Existen indicadores claros que permiten identificar si una persona fue elegida como la favorita dentro del grupo familiar. Una de las señales más evidentes es que el gato elija dormir junto a esa persona, un comportamiento que, por naturaleza, implica un estado de vulnerabilidad que solo se reserva para quienes le ofrecen un entorno de absoluta protección. A esto se suma el gesto de “amasar” con sus patas delanteras; una conducta que se remonta a la etapa de crianza cuando estimulaban la producción de leche materna. Cuando un gato repite esta acción en la edad adulta, manifiesta un nivel de confort y bienestar profundo.
La comunicación también se expresa a través del ronroneo, una señal positiva de relajación, y el frotado corporal, mediante el cual el gato marca a su humano con feromonas, consolidando su estatus dentro del grupo de confianza. Finalmente, el hecho de que el animal traiga sus juguetes hacia una persona específica debe interpretarse como una invitación directa al juego, reafirmando un deseo de interacción constante y lealtad recíproca con su humano predilecto.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA
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