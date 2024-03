Escuchar

Estudios demuestran los efectos positivos que tienen las mascotas en la salud de las personas. La interacción con ellos puede disminuir el estrés, ayudar a los niños con sus habilidades sociales y mejorar el estado de ánimo, según los Institutos Nacionales de salud (NIH).

Los gatos se muestran más activos durante la noche (Foto Pexels)

¿Por qué algunos gatos no duermen en las noches?

Se sabe que los gatos son animales que duermen mucho durante el día. Sin embargo, su instinto cazador se activa en las noches y se mantienen despiertos mientras recorren la casa en busca de alguna presa.

Según El Centro Veterinario North Road, los felinos son energéticamente nocturnos. Esto quiere decir que su vida se desarrolla mientras sus dueños duermen. Ante estos comportamientos, los humanos se ven afectados y no pueden compensar las horas necesarias de descanso para ir al trabajo o la escuela.

Buscar actividad es una gran opción para los felinos (Foto Pexels)

La clínica, que se ubica en Australia, determina algunos factores que intensifican sus actitudes durante ese tiempo. El primero que señalan es la falta de juego y energía durante el día, que hace que se sientan aburridos y su instinto se active durante la noche.

Sus necesidades sociales no están satisfechas, porque estas mascotas pueden sentir que sus dueños no le ponen la atención necesaria. “Suelen vivir en el interior. En particular los que viven en hogares con una sola mascota, buscarán satisfacción social en los humanos que viven allí. A diferencia de uno que tenga un compañero”, asegura la veterinaria.

Otro punto que señalan son los cambios de vivienda o la llegada de una nueva persona. Estos pueden provocar ansiedad, estrés y genera inquietud en ellos en la noche.

¿Qué hacer para que el gato duerma de noche?

La interacción con ellos es importante, por eso comprar algunos juguetes es una buena opción para que estén entretenidos durante el día. Colocá diferentes tipos de rascadores, comprá un gimnasio y muñecos que sirvan para que alimenten su instinto cazador.

Los juguetes son una gran ayuda para entretener a los gatos (Foto Pexels)

Todo es cuestión de costumbre: los expertos señalan que si adopta varias rutinas en el día, lo más probable es que quieran descansar más tarde. Un compañero también es una buena idea, porque entre ellos juegan y gastan energía.

Una solución es que tengan su propio cuarto, adecuado con todo lo necesario. Así podés garantizar tu descanso. Igual, en caso de que se pase a tu cama, enseñale que tiene su propio espacio. Revisá que en el sitio no haga frío y esté ubicado en un lugar alto.

