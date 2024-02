escuchar

Sin importar el estilo de decoración que se elija para la vivienda, sumar plantas de interior siempre aporta verde, vida y alegría al hogar. Y también cuestiones vinculadas a la salud como, por ejemplo, purificar el aire.

Según una lista difundida por la NASA, hay determinadas especies que cumplen esta función: limpiar el aire que respiramos. Y eso contribuye a cuestiones más terapéuticas, como minimizar los niveles de estrés y ansiedad y mejorar el estado de ánimo.

Sin embargo, para aquellas personas que tienen mascota, se debe tener mucho cuidado a la hora de seleccionar qué platas decoraran el hogar, ya que muchas de ellas les pueden resultar tóxicas y generar malestar gastrointestinal a perros y gatos.

Tanto en el jardín, en el balcón como en el interior es clave tener plantas que sean pet friendly si hay mascotas en el hogar Tymoshenko Olga - Shutterstock

Algunas de las plantas que deben evitarse son el bambú, la albahaca, el laurel, los lirios de la paz, el potus, la monstera deliciosa, el crotón, el ficus lyrata, espatifilo, sansevieria (o lengua de suegra), la poinsettia (o estrella federal), el aloe vera, la hiedra, y la begonia maculata, entre otras. También se puede acceder a la página de la American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA) donde está disponible una lista extensa de plantas que deben evitarse (incluidas plantas de interior y exterior).

Por suerte, existen muchas platas seguras para decorar el hogar y limpiar el aire, aunque algunas son más fáciles de cuidar que otras y son compatibles para convivir con las mascotas.

Plantas pet friendly

1) Calathea Orbifolia

La Calathea Orbifolia es una planta ideal para ambientes cálidos y húmedos. Rasmus Kopperud Riis - Shutterstock

La Calathea Orbifolia es una planta tropical originaria de América del Sur, específicamente de las regiones de Brasil y Bolivia. Sus grandes hojas redondas y anchas tienen un patrón de rayas plateadas y verdes, característica que la hace una planta muy elegida a la hora de decorar interiores en climas templados.

Para su cuidado, la Calathea Orbifolia prefiere la luz indirecta brillante, evitando la exposición directa al sol, lo que puede dañar sus hojas. Además, prospera en ambientes cálidos y húmedos, con temperaturas que oscilan entre los 18°C y los 25°C, y requiere un suelo bien drenado y rico en materia orgánica.

En cuanto al riego, es importante mantener el sustrato ligeramente húmedo pero nunca empapado, permitiendo que la capa superior del sustrato se seque entre riegos. También es crucial limpiar regularmente el polvo de las hojas con un paño húmedo para mantenerlas limpias y permitir una mejor respiración de la planta.

2) Palmera de salón o areca

La “palmera de salón” son aquellas especies de plantas de interior que se asemejan a las palmeras pero no son palmeras verdaderas. Karolina Stankiewicz - Shutterstock

El término “palmera de salón” es una denominación común para varias especies de plantas de interior que se asemejan a las palmeras pero no son palmeras verdaderas. Una de las más populares es la Kentia. Con su aspecto elegante y adaptabilidad a condiciones de interior, la Kentia es muy apreciada por quienes disfrutan de decorar sus hogares.

En cuanto a luz, prefiere la indirecta brillante, pero puede tolerar niveles más bajos, siempre evitando la exposición directa al sol para no dañar las hojas. En términos de temperatura y humedad, la Kentia prefiere ambientes moderados y no se lleva bien con la sequedad extrema. Mantenerla en lugares con humedad moderada y evitar cambios bruscos de temperatura contribuirá a su bienestar.

Para el suelo y el riego, necesita un sustrato bien drenado y ligero. Es fundamental no excederse en el riego para evitar que se pudran las raíces, permitiendo que la capa superior del sustrato se seque antes de volver a regar.

3) Caucho bebé

La planta de caucho bebé requiere un sustrato bien drenado y ligero. Kaset Chukittipong - Shutterstock

La peperomia obtusifolia, también conocida como Caucho Bebé, es una planta de interior popular apreciada por su follaje grueso y carnoso, así como por su facilidad de cuidado. Esta planta presenta hojas ovaladas que pueden variar en color desde un verde oscuro hasta un verde más claro con vetas plateadas o blancas. Generalmente, crece de manera compacta y suele alcanzar alturas de entre 20 y 30 centímetros, lo que la hace ideal para espacios pequeños o para ser cultivada en macetas.

En cuanto a sus requerimientos de luz, la peperomia obtusifolia prefiere la luz indirecta brillante, aunque puede tolerar niveles más bajos de luz. Es importante evitar la exposición directa al sol, ya que esto puede quemar las hojas. Respecto a la temperatura y humedad, esta planta prospera en ambientes con temperaturas moderadas, preferiblemente entre 18°C y 24°C. Aunque no es muy exigente en cuanto a humedad, se beneficia de un ambiente con niveles moderados de humedad.

Para su cuidado en cuanto al suelo y riego, la planta de Caucho Bebé requiere un sustrato bien drenado y ligero. Se recomienda dejar que la capa superior del sustrato se seque antes de volver a regar, ya que esta planta es susceptible al exceso de agua, lo que puede causar pudrición de raíces. Es mejor regar de manera regular pero moderada.

4) Planta araña o lazos de amor o mala madre

La planta araña es una opción ideal para principiantes debido a su resistencia y adaptabilidad a una variedad de condiciones ambientales. shamsul75 - Shutterstock

La planta Araña, conocida científicamente como chlorophytum comosum y también llamada Lazo de Amor o Mala Madre, es una de las favoritas entre los veterinarios, se caracteriza por sus hojas y tallos largos con pequeñas plantitas que cuelgan, dando la impresión de pequeñas arañas o hijos, de ahí su nombre común. Esta planta es apreciada por su capacidad para purificar el ambiente, ya que elimina toxinas comunes del aire interior. Es una opción ideal para principiantes debido a su resistencia y adaptabilidad a una variedad de condiciones ambientales.

En cuanto a los cuidados, esta planta prefiere la luz indirecta brillante, aunque puede tolerar niveles más bajos de luz. Se debe regar de manera regular, permitiendo que la capa superior del sustrato se seque entre riegos. Es importante evitar el exceso de agua para que no se pudran las raíces.

La temperatura ideal para la planta araña oscila entre los 18°C y los 24°C. No es muy exigente en cuanto a humedad, pero se beneficia de un ambiente con niveles moderados de humedad. También se recomienda fertilizarla ocasionalmente durante la temporada de crecimiento para promover un crecimiento saludable.

5) Hoyas

Las hoyas, también conocidas como “plantas de cera”, son un género de plantas suculentas tropicales celiachen - Shutterstock

Las hoyas, también conocidas como “plantas de cera”, son un género de plantas suculentas tropicales pertenecientes a la familia Apocynaceae. Son conocidas por sus atractivas y vistosas flores, así como por su follaje ornamental y ceroso.

Aunque las hoyas son plantas de crecimiento lento -por lo que no requieren mucha atención- es importante saber que prefieren la luz indirecta brillante, pero también pueden tolerar condiciones de luz media. Hay que evitar exponerlas a la luz solar directa durante largos períodos de tiempo, ya que esto puede quemar las hojas. Además, prosperan en ambientes cálidos y húmedos, con temperaturas que oscilen entre los 18°C y los 27°C y una humedad relativa moderada.

En cuanto al suelo y riego, las hoyas requieren un sustrato bien drenado para evitar que las raíces se pudran. Se debe permitir que la capa superior del sustrato se seque entre riegos y evitar regar en exceso, ya que son susceptibles a la pudrición de raíces.

5) Pachira Aquatica

Esta planta pertenece a la familia de las suculentas y es originaria de Mozambique. Alsu Kanyusheva - Shutterstock

La Pachira Aquatica, también conocida como “árbol de dinero”, es una planta tropical de la familia Malvaceae que es apreciada tanto por su aspecto atractivo como por su significado simbólico de buena suerte y prosperidad.

Este árbol de hoja perenne puede alcanzar alturas de hasta 20 metros en su hábitat natural, aunque en interiores se mantiene más pequeño debido a las restricciones de la maceta. Sus hojas compuestas con varios folíolos emergen de un solo punto en el extremo de cada rama, y en la parte superior produce flores blancas o rosadas que dan lugar a frutos en forma de nuez comestible.

En cuanto a sus requerimientos de cuidado, prefiere la luz indirecta brillante, aunque puede tolerar algo de sombra, evitando siempre la exposición directa al sol para no quemar las hojas. La Pachira aquatica también prefiere temperaturas cálidas y se adapta mejor a ambientes con una humedad moderada, aunque puede tolerar condiciones más secas.

Para su suelo y riego, necesita un sustrato bien drenado, aunque se debe regar de manera regular, manteniendo el sustrato ligeramente húmedo, pero evitando que se vuelva empapado.

5) Pilea

La "planta china del diero" debe situarse fuera del sol directo para evitar que el follaje se queme o amarillee. A-photographyy - Shutterstock

La Pilea Peperomioides, también conocida como “planta del dinero” o “planta china del dinero”, es una planta de interior cada vez más popular debido a su aspecto distintivo y su facilidad de cuidado. Se caracteriza por sus hojas redondas y planas que crecen en tallos largos y delgados, lo que hace que se eleven unas junto a las otras como si fueran pequeños platillos chinos. Tiene un color verde brillante y un patrón único de nervaduras en relieve.

Esta planta prefiere la luz indirecta brillante y temperaturas moderadas, entre 18°C y 24°C, así como una humedad moderada. Requiere un sustrato bien drenado y un riego regular, evitando el exceso de agua para prevenir problemas de pudrición de raíces. Para lograr que crezca de manera simétrica, hay que regarla cada una o dos semanas y gírala 180 grados cada vez que se riegue.

Otras plantas que pueden convivir en hogares con mascotas son: el cactus, la orquídea, la venus atrapamoscas, el helecho de Boston y las bromelias.