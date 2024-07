Cuándo se recomienda tener una nueva mascota tras la muerte de otra, según los expertos

Escuchar

La pérdida de una mascota es el aspecto más doloroso y triste de la gratificante experiencia de adoptar un perro, un gato u algún otro compañero animal. Dado que su esperanza de vida es mucho más corta que la de los humanos, quienes eligen convivir con estos seres deben estar preparados para enfrentar el trauma de su eventual partida. Reconocer esta realidad desde el momento en que se adopta un animal es esencial para manejar el duelo cuando llegue el momento. Pero cuando esto ocurre, muchos terminan preguntándose cuándo es el momento adecuado considerar una nueva adopción.

Tras este tipo de sucesos, algunas personas rechazan la idea de tener un nuevo compañero, ya que no desean enfrentar de nuevo esa sensación de pérdida y dolor. Sin embargo, quienes quieren hacerlo, se preguntan si es mejor esperar un tiempo antes de abrir nuevamente su hogar a un animal, o si la posibilidad de adoptar rápidamente puede ayudar a superar la pérdida. La decisión de cuánto tiempo esperar puede variar desde unos meses hasta un año o más, dependiendo de cada situación y de la disposición personal.

Las recomendaciones de los expertos

Realizar el proceso de luto

“El duelo tiene unas fases y una duración que depende de cada persona y de sus experiencias anteriores con las pérdidas o de si se trata de una muerte súbita, que suele generar duelos más largos. Pero, en cualquier caso, hasta que el proceso de duelo no concluye, no es aconsejable tener otro animal”, explicó Jaume Fatjó, director de la Cátedra Fundación Affinity Animales y Salud del departamento de Psiquiatría de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Además, sobre si es recomendable tener otro animal tras la muerte de un compañero de cuatro patas, dejó en claro que para cada persona es diferente. “Lo aconsejable es completar siempre el proceso del duelo y, después, habrá para quien tener antes otro animal le ayude en su proceso y para quien eso sea contraproducente”, aseguró.

Lo fundamental es realizar adecuadamente el duelo tras la pérdida de un animal

Según el experto, varias circunstancias pueden complicar la decisión de introducir una nueva mascota en el hogar. Un factor importante a considerar es la naturaleza de la pérdida del animal anterior; la muerte puede variar en gravedad, desde un envejecimiento natural hasta un evento inesperado y trágico, lo cual influye en el proceso de decisión.

“Si en la familia una de las personas no completó el duelo y llega otro animal, puede reaccionar con actitud de rechazo hacia él. Por eso, siempre tiene que haber consenso a la hora de decidirlo”, explicó. Asimismo, comentó que algo que puede salir mal es cuando personas ajenas a la familia creen recomendable dar un nuevo animal sin antes consultarlo: “Hay quien, incluso, se presenta con una mascota en casa, pero esta opción no es aconsejable, porque la persona que está en duelo tiene que seguir su proceso; darse tiempo y no forzar nada”, sostuvo.

Entender que el nuevo animal no va a reemplazar al anterior

Cuando un animal muere, no se trata de sustituirlo por otro, ya que cada ser querido es único e irremplazable. La pérdida de una mascota es una experiencia profundamente personal y emocional que no se puede compensar simplemente con la llegada de un nuevo compañero. Es crucial elegir el momento adecuado para considerar la adopción de otro animal, respetando el proceso de duelo y el tiempo necesario para sanar.

Un nuevo animal no va a reemplazar al anterior

La llegada de un nuevo compañero debe ser una decisión consciente, basada en el deseo de abrir el corazón a un nuevo ser, y no en la intención de reemplazar al anterior. Tomarse el tiempo para reflexionar y asegurarse de estar listo para brindar el amor y el cuidado que merece un nuevo animal es esencial para garantizar que la adopción sea una experiencia positiva tanto para la mascota como para la familia.

Qué puede ayudar en el duelo por un animal

Para aquellos que deseen volver a adoptar, pero no se sienten listos, o los que aún no pueden superar la perdida, los expertos le recomiendan algunas acciones que pueden ayudar:

Evaluar cuidadosamente si se está realmente listo para adoptar a un nuevo animal.

Evitar seleccionar un compañero con el mismo perfil que el que partió, ya sea en términos de apariencia, raza o personalidad.

Reconocer que el nuevo animal será único, con sus propias características y diferencias.

Compartir el dolor con personas que puedan entender y empatizar con la situación.

Aceptar el duelo en todas sus dimensiones, incluyendo el tiempo necesario, las emociones y las sensaciones que surgen.

Realizar un ritual de despedida para facilitar el cierre del ciclo de manera más sencilla.

LA NACION