Tras presentar sus nuevas colecciones el el Milan Fashion Week, las grandes marcas celebraron con fiestas exclusivas y rodeados de modelos, celebridades y amigos. En estas after parties, leas invitadas VIP llegadas de todas partes del mundo marcaron, a través de sus outfits, algunas tendencias de fiesta. Por ejemplo, el negro y el blanco siguen a la cabeza de los colores favoritos, mientras que las transparencias extremas, los cut outs y las espaldas al descubierto escriben un nuevo capítulo en esta temporada. Por otra parte, la novedad de los looks “no pants” y la resignificación del underwear suman sensualidad en los looks más audaces.

En los CNMI Sustainable Fashion Awards, Jessica Chastain impactó con un conjunto de top bijou con sensual espalda, pantalón ancho de tiro alto y minibag con cadena de Gucci. Vittorio Zunino Celotto - Getty Images Europe

El viernes 22, Versace organizó una cena de gala a la que acudió Claudia Schiffer. La modelo alemana eligió para la ocasión un vestido con cut out, silueta ajustada y cristales de la firma que comanda Donatella Versace, y que pertenece a la colección cápsula que lanzó junto a Dua Lipa. MEGA - GC Images

Con body de encaje, pantalón sastrero y anteojos de sol, Alessandra Ambrosio se llevó todas las miradas en el front row de Dolce & Gabbana. Jacopo Raule - Getty Images Europe

La modelo brasileña Izabel Goulart se sumó a la tendencia no pants y sorprendió con un short lencero de encaje y chaqueta corta con mangas voluminosas de lana y tafetán Dolce & Gabbana.

En la fiesta de Versace también estuvo la argentina Valentina Zenere. La protagonista de Élite impactó con un vestido midi con escotazo y broche lateral dorado con el logo de la marca.

La modelo italiana Vittoria Ceretti apostó a un vestido encorsetado transparente con estampado de cuadros, para sumarse a la estética underwear. Alessandro Bremec/NurPhoto/Shutt - Shutterstock

Chiara Ferragni llegó a la comida de Prada con un atrevido look de la firma: chaqueta, bustier, mini, medias tres cuartos y mocasines. David Fisher/Shutterstock - Shutterstock

La cantante Rosalía llegó a la fiesta de Prada con un vestido camisero con cuello halter y sus ya famosas botas motoqueras. David Fisher/Shutterstock - Shutterstock

La modelo Iris Law (es hija de Jude Law) se sumó a la fiesta de Versace con un conjunto de dos piezas de punto con estampa, ideal para el día o la noche. Alessandro Bremec/NurPhoto/Shutt - Shutterstock

Emma Watson y Scarlett Johansson se encontraron en la comida de Prada. Mientras la estrella de Harry Potter sorprendió con un minivestido satinado, la segunda apostó al total black: vestido y saco tejido.

