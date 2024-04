Después de tres días de búsqueda, rescataron vivo a un cachorro de un conducto de ventilación en España

Escuchar

El cuerpo de bomberos de la localidad de Vélez, en Málaga, España, realizó hace unos días el heroico rescate de una mascota. En esta ocasión no se trató del típico gatito subido a las ramas de un árbol de gran altura, sino de un cachorro de labrador que quedó atrapado en el conducto de ventilación de un edificio.

Al parecer, según relataron los vecinos de la comunidad, el perrito se encontraba jugando en la terraza de los departamentos cuando, en un descuido, desapareció en caída libre por un agujero donde permaneció a la altura del primer piso en el reducido espacio del tubo de ventilación.

Frente a su ausencia, durante tres días fue buscado en los alrededores del barrio, pero todo cambió cuando los habitantes del edificio lo escucharon ladrar y aullar en repetidas ocasiones en el interior de la construcción. Inmediatamente, los vecinos pidieron ayuda por teléfono y a los minutos se presentó un grupo de efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Málaga para rescatar al animal.

Luego de una búsqueda exhaustiva, los bomberos localizaron al cachorro detrás de la pared de la cocina de un departamento del primer piso y, ante la dificultad de socorrerlo por la terraza, decidieron romper los azulejos para hacer un orificio justo a la altura de donde se escuchaban los ladridos.

El abrazo final entre el cachorro y uno de los bomberos que lo rescató

Así lo muestra el video publicado por los bomberos en X, en donde se ve la habilidad y la delicadeza con las que actuaron para evitar que los escombros pudieran dañar al intrépido animal. “Rescatado con éxito un perro atrapado gracias a la intervención de los compañeros de #VélezMálaga”, se puede leer en el tuit. Una vez liberado, el cachorro fue provisto de agua para aliviar sus síntomas de deshidratación y su angustia después de su dramática experiencia.

¿Qué animales se pueden tener en casa con la Ley de Bienestar Animal vigente en España?

El año pasado el país ibérico aprobó la Ley de Bienestar Animal 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales. La nueva normativa asegura velar por la seguridad de las mascotas e introduce varios cambios. Entre ellos, qué animales se pueden tener en casa. Según la normativa, los animales deben cumplir una serie de condiciones:

Ser perros, gatos o hurones o pertenecer a especies que tengan la consideración de animales domésticos según la Ley de Sanidad Animal.

No estar incluidos en el catálogo de especies exóticas invasoras.

Tener unas necesidades ecológicas, etológicas y fisiológicas compatibles con la vida en el entorno humano.

Estar inscriptos en el listado positivo de animales de compañía.

Los animales que no se pueden tener en casa desde 2023 son aquellos salvajes o exóticos que no están adaptados a la convivencia con las personas y que puedan suponer un riesgo para la salud pública. También aquellos que hayan sido sometidos a mutilaciones o modificaciones permanentes que alteren su apariencia y los que no estén identificados mediante microchip o tatuaje.

