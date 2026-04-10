Diabetes en perros: es una realidad pero los dueños se dan cuenta demasiado tarde

El aumento del sobrepeso en mascotas está impulsando un problema de salud que muchas veces pasa desapercibido hasta que ya es grave: la diabetes. Aunque se trata de una enfermedad crónica, su detección suele darse en etapas avanzadas, cuando los síntomas ya afectan de forma evidente la calidad de vida de los animales.

Diversos estudios estiman que alrededor del 59,3 % de los perros y el 63 % de los gatos presentan sobrepeso u obesidad, una condición que incrementa significativamente el riesgo de desarrollar enfermedades metabólicas. A pesar de estas cifras, la percepción de los dueños no siempre coincide con la realidad. Solo cerca del 35 % de los caninos y el 33 % de los felinos son identificados como animales con exceso de peso por sus propietarios.

Este contraste en la percepción puede retrasar la detección de problemas más complejos. “Y muchos tutores no ven el problema hasta que ya es grave”, advierte la especialista en salud veterinaria Eliane Armas, al referirse a cómo el sobrepeso suele normalizarse en el entorno doméstico.

La diabetes es una de las principales consecuencias asociadas a esta condición. Datos disponibles indican que afecta aproximadamente a 5 de cada 1.000 perros y 3 de cada 1.000 gatos

La diabetes es una de las principales consecuencias asociadas a esta condición. Datos disponibles indican que afecta aproximadamente a 5 de cada 1.000 perros y 3 de cada 1.000 gatos, siendo más frecuente en animales con obesidad, edad avanzada o baja actividad física.

El origen de este problema suele estar ligado a hábitos cotidianos. La sobrealimentación, el consumo frecuente de premios y la falta de ejercicio generan un desequilibrio progresivo que impacta el metabolismo del animal. “El problema principal es la sobrealimentación, los restos de comida de la mesa y la acumulación de premios sin control”, explica Rubén Duque, director técnico del Hospital Veterinario Madrid Centro.

Además del peso, otros factores como el sedentarismo o incluso el estrés pueden influir en el desarrollo de enfermedades. La falta de estimulación física y mental también juega un papel importante en el deterioro de la salud de perros y gatos.

Cuando la diabetes no se detecta a tiempo, las consecuencias pueden ser graves. “Si no se controla, provoca complicaciones graves: cataratas en perros, neuropatía diabética en gatos, infecciones recurrentes e incluso cetoacidosis diabética”, señala Armas.

Los especialistas coinciden en que la prevención es fundamental, mantener una alimentación equilibrada, controlar las porciones, evitar el exceso de premios y promover el ejercicio diario son medidas clave para reducir riesgos

Más allá de esta enfermedad, el exceso de peso también está relacionado con problemas articulares, afecciones cardiovasculares, trastornos respiratorios y alteraciones hepáticas, lo que reduce la calidad y la esperanza de vida de las mascotas.

Frente a este panorama, los especialistas coinciden en que la prevención es fundamental. Mantener una alimentación equilibrada, controlar las porciones, evitar el exceso de premios y promover el ejercicio diario son medidas clave para reducir riesgos.

“La dieta adecuada, el ejercicio regular y la monitorización veterinaria son la base”, afirma Armas, al destacar la importancia de un seguimiento constante.

En ese sentido, el rol de los propietarios resulta determinante. “Lo que más marca la diferencia es la implicación del propietario”, añade la especialista, al señalar que la constancia en los cuidados puede evitar que enfermedades como la diabetes avancen sin ser detectadas.

En un escenario donde el sobrepeso en mascotas sigue en aumento, reconocer los primeros signos y actuar a tiempo puede marcar la diferencia entre una enfermedad controlada y una condición que comprometa seriamente la vida del animal.

Por Pablo Pachón Ramírez