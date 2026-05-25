Escuchó ladridos en el desierto y encontró una familia entera que no debía estar allí: el milagroso rescate

Un hombre llamado Shad Hughes, de profesión senderista, alertó vía Facebook a una comunidad de deportistas sobre la aparición de una perra perdida en el desierto de Mojave, situado en la zona de California. Mientras merodeaba la zona, escuchó un ladrido a lo lejos y decidió desviarse de su camino para conocer el paradero del perro, quien estaba perdido y, posiblemente, custodiando a sus crías de cualquier tipo de peligro.

Una vez que divisó a una perra adulta, perdida en el medio del desierto, le sacó una foto y pidió ayuda en un grupo de Facebook para que algún rescatista o fundación pudiera ayudarlo en la misión del rescate.

El milagroso rescate de una familia de perros en California

“Encontré un montón de cachorros en el desierto, cerca de la salida de la ruta 15 y Stoddard Wells. Puedo mostrarle a alguien dónde están si puede llevárselos. Todavía son lo suficientemente pequeños como para atraparlos con comida y agua. No puedo hacerme cargo de ellos, pero si alguien puede contactarme, puedo mostrarles dónde están“, indicó Hughes, quien, de inmediato, recibió un mensaje de Faith Easdale, un rescatista de la fundación Dream Fetchers.

El mensaje de Shad Hughes que derivó en un rescate de nueve horas en el desierto de California

Mediante las redes sociales, el mensaje se hizo viral y Easdale tomó la posta para encabezar el rescate. “Cuando la gente ve cosas así, sabe que nos meteremos de lleno en el terreno y que acudiremos al rescate”, explicó, en diálogo con The Dodo.

De inmediato, él y Mike Ryan, su compañero rescatista, se acercaron a las coordenadas brindadas por el senderista y comenzaron el operativo para rastrear la zona y conocer realmente el estado de salud del animal y sus crías.

Una vez enjaulada la perra adulta, siguió el operativo por rescatar a las crías

Tras divisar la presencia de los animales, Mike Ryan enfrentó el primer problema de la misión: la perra y sus crías estaban atrapadas por debajo de una enorme cantidad de rocas a las que no pudo acceder por su altura. Es por ello que encabezó un trabajo en equipo con su compañero rescatista y el propio senderista, quien lanzó el alerta.

Bajo un calor extremo y sofocante, el trío se las ingenió para sortear rocas de gran tamaño y escabullirse por huecos hasta llegar a la zona donde la perra cuidaba de sus crías. Una vez enfrente de ellos, armaron una especie de trampa con golosinas para ganarse su confianza y así poder atraparlas.

Dos rescatistas utilizaron linternas para divisar la presencia de un animal perdido en un desierto

“La cubrimos para que tuviera sombra y la mantuvimos cerca para que pudiera ver a sus cachorros. Logré apartar algunas piedras pequeñas y algo de tierra, pero aún así no podía entrar porque las rocas estaban demasiado apretadas. Apenas podía moverme, pero con mi linterna pude ver a todas las crías allí dentro”, relató Ryan sobre un operativo que se hizo viral en las redes sociales.

Las dos crías que estaban atrapadas en las rocas

Finalizada la misión de rescatar a la perra adulta y sus nueve cachorros, el trío debió salir de la zona con el mismo cuidado con la que entró: esquivaron rocas y evitaron cualquier tipo de accidente que pueda complicar el último tramo de la misión que duró nueve horas.

“Este rescate me conmueve profundamente por la serie de acontecimientos milagrosos que tuvieron que ocurrir”, indicó Ryan, quien junto a su colega, pudieron enviar a los animales a diferentes fundaciones para su cuidado.

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“Si la perra madre no hubiera ladrado, el excursionista habría seguido caminando y nunca los habría visto. Él tenía que estar allí, y ella tenía que ladrar; si esas cosas no hubieran sucedido, los perros seguirían allí. Yo los llamo pequeños bebés milagro”, cerró sobre una historia que tuvo un merecido final feliz.