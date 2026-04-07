Ojo con los perros: por qué darles fideos puede esconder algo que no esperabas

El interés por mejorar la nutrición de las mascotas mediante alimentos naturales crece en los hogares argentinos. Ante la búsqueda de opciones fuera de los productos procesados, los fideos con huevo surgen como una alternativa que despierta curiosidad. No obstante, los especialistas señalan que este tipo de preparación debe cumplir con pautas claras para no comprometer la salud del animal.

Según expertos, este plato aporta carbohidratos para obtener energía rápida y proteínas de fácil absorción. Por esta razón, el uso frecuente de estos ingredientes resulta útil como una dieta blanda transitoria cuando el perro presenta malestar gastrointestinal leve, tales como diarreas o vómitos. Además, esta comida casera sirve para estimular el apetito de los perros en momentos de debilidad o recuperación tras una dolencia pasajera.

Los fideos son uno de los alimentos más consumidos en el mundo (Foto: Freepik)

El rol de esta preparación es exclusivamente complementario. Los profesionales subrayan que los fideos con huevo jamás reemplazan el alimento balanceado, ya que no cubren todos los requerimientos nutricionales que exige el organismo de un perro para mantener un equilibrio saludable. La recomendación central es suministrarlos solo de forma ocasional y en porciones pequeñas, bajo un esquema de alimentación supervisado.

Para garantizar la seguridad del animal, los dueños deben seguir instrucciones precisas durante la elaboración. Es fundamental cocinar bien los fideos y no agregarles sal. Los veterinarios sugieren evitar este plato en casos de animales con sobrepeso o cuadros clínicos de problemas renales, a menos que el especialista autorice su consumo tras una evaluación previa.

Los perros necesitan una alimentación balanceada (Foto: Freepik)

En conclusión, el uso de esta receta casera funciona como un recurso útil y puntual dentro de un plan nutricional responsable. El objetivo principal es ofrecer una alternativa que colabore con la recuperación digestiva del animal sin alterar su dieta base diaria ni generar desajustes metabólicos.

El conocimiento sobre las necesidades de cada mascota resulta clave para decidir cuándo integrar estos ingredientes, siempre con el foco puesto en la moderación y la calidad de los componentes utilizados durante la cocción doméstica para asegurar el bienestar integral de los perros en todo momento.