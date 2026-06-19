Dónde llevar a castrar y a vacunar a tus mascotas gratis en la Ciudad de Buenos Aires en junio
El Gobierno porteño ofrece castraciones y vacunación antirrábica sin costo para perros y gatos a través de centros veterinarios y unidades móviles; conocé los requisitos, cómo sacar turno y cuáles serán los puntos habilitados durante la próxima semana
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La Ciudad de Buenos Aires cuenta con operativos gratuitos de castración y vacunación para perros y gatos. A través de Animales BA Perros y Gatos, los vecinos pueden acceder a estos servicios en centros veterinarios fijos y unidades móviles distribuidas en distintos barrios. La iniciativa busca promover la tenencia responsable de mascotas, prevenir enfermedades y contribuir al control poblacional de animales domésticos.
Según el cronograma difundido por Animales BA, los operativos de castración con turno previo se realizarán en los siguientes puntos:
Lunes 22 de junio
- Plaza Evita (Recoleta)
- Plaza Monte Castro (Monte Castro)
Martes 23 de junio
- Centro Fijo Costanera Sur
- Plaza Sarmiento (Liniers)
- Plaza Salaberry (Mataderos)
Miércoles 24 de junio
- Subsede Comuna 15 “Fraga” (Chacarita)
Jueves 25 de junio
- Centro Fijo Costanera Sur
¿Cómo sacar un turno para la castración?
Para acceder al servicio es necesario solicitar un turno online a través de la plataforma MiBA.
El procedimiento es sencillo:
- Registrarse con una cuenta de MiBA.
- Seleccionar el tipo de castración correspondiente:
- Elegir la fecha disponible.
- Completar el formulario solicitado.
- Esperar la confirmación que llegará por correo electrónico.
Las agendas para la semana siguiente se habilitan todos los viernes a las 10 de la mañana.
Requisitos para llevar a la mascota
Antes de asistir al turno, es importante tener en cuenta algunas recomendaciones:
- El animal debe estar acompañado por una persona mayor de 18 años.
- El responsable deberá permanecer durante toda la mañana hasta la finalización del procedimiento.
- La mascota debe cumplir un ayuno de 12 horas sin alimentos y 8 horas sin líquidos.
- Los perros deben concurrir con collar y correa.
- Los gatos deben ser transportados en transportadora o bolso ventilado.
- Se recomienda llevar una manta para abrigarlos después de la cirugía.
- Es importante informar al veterinario si el animal recibe medicación o tiene alguna enfermedad preexistente.
Antes de la intervención, los profesionales realizarán un examen clínico para determinar si la mascota se encuentra en condiciones de ser operada.
Centros veterinarios fijos
Además de los móviles que recorren las comunas, la Ciudad cuenta con dos centros permanentes de atención veterinaria y castración:
- Parque Indoamericano (Villa Soldati): Av. Escalada y Paseo Islas Malvinas.
- Costanera Sur: Av. Dr. Tristán Achával Rodríguez 1550, frente a la fuente de Lola Mora.
Vacunación antirrábica gratuita (sin turno)
A diferencia de las castraciones, la vacunación contra la rabia no requiere turno previo y puede realizarse acercándose directamente a los operativos programados. Durante los próximos días habrá jornadas de vacunación en distintos barrios porteños.
Viernes 19 de junio
- Plaza Ejército de Los Andes (Villa Luro), de 9 a 12.30.
Sábado 20 de junio
- Plaza Mariano Boedo (Boedo), de 9 a 12.30.
- Barrio 15 (Villa Lugano), de 9 a 12.30.
- Plaza Echeverría (Villa Urquiza), de 13 a 16.30.
Domingo 21 de junio
- Plaza República de Chile (Palermo), de 9 a 12.30.
- Plaza Alberti (Belgrano), de 9 a 12.30.
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