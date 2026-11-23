La crueldad hacia los animales es un hábito que se acostumbra a ver en las redes sociales o en los propios relatos de los refugios que los reciben y dan de acogida tras traumáticos hechos. En los últimos días se dio a conocer la historia de un agente de control de especies en Willow Springs, Illinois, quien durante su recorrida nocturna le salvó la vida a una perrita abandonada en el bosque.

De acuerdo a la información que brindó The Dodo, el medio experto en animales, el agente del condado de Cook realizaba una supervisión por las calles cuando, mientras finalizaba con un llamado telefónico, vio que algo se movía entre las ramas del bosque y sollozaba.

La perrita fue abandonada dentro de una caja en medio de un bosque (Fuente: Facebook - The Abandoned)

De inmediato encendió su linterna, bajó del auto y comenzó a caminar lentamente hasta el lugar donde se producían los ruidos y movimientos. Al llegar al punto en cuestión, se encontró con una caja de cerezas y en uno de los agujeros podía verse el hocico marrón de un perro.

El agente del Departamento de Control de Animales y Rabia se acercó despacio para no asustar al animal e intentó retirarlo de la caja, aunque este se resistió. Se trataba de una perra diminuta de pelo duro, que estaba atrapada, temblando y ladrando sin parar.

“Estaba en el bosque, cerca de un camino muy oscuro, donde cazan los coyotes”, describió al refugio The Abandoned of Cook County en Facebook.

Tan pronto como constató que estaba en condiciones saludables, el agente la llevó a la Sociedad Protectora de Animales del Sur de los Suburbios (SSHS). Allí los veterinarios le hicieron un análisis completo y encontraron que tenía una importante infestación de parásitos, pese a portar un collar antipulgas. En medio del proceso de limpieza, el agente y el resto de los profesionales la bautizaron como Suzie.

Suzie tiene entre ocho y nueve años, según calucularon los expertos (Fuente: Facebook - The Abandoned)

Según explicó uno de los representantes al medio antes mencionado, “Suzie estaba cubierta de pulgas. Por eso, está sufriendo problemas de piel y caída del cabello”.

Luego de un baño relajante y una cama cómoda, la perrita durmió toda la noche y, después de cinco días, comenzó a ganar confianza entre los cuidadores. Para los expertos, esta mascota es adulta, tiene entre ocho y nueve años, por lo que requiere de cuidados especiales, en particular luego del estrés que vivió en el bosque.

La perrita estaba infestada de pulgas (Fuente: Facebook - The Abandoned)

Ahora, desde la sociedad de rescate de animales intentan encontrar una familia que quiera y cuide de Suzie. En las fotos que compartieron en Facebook puede verse lo sana y radiante que está. Solo busca un hogar que la ame.