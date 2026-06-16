Esto dice la psicología sobre las personas que acarician siempre a los gatos

Para muchos, el impulso de acariciar a un gato es una reacción automática y cotidiana. Sin embargo, lo que parece un simple gesto de afecto hacia una mascota es, para los expertos en psicología, un indicador clave de la personalidad, la sensibilidad emocional y la forma en que los individuos se vinculan con su entorno social.

A diferencia de otros animales, los felinos se distinguen por su independencia y reserva, lo que exige que el dueño despliegue una cuota extra de paciencia y sensibilidad para establecer un vínculo genuino.

Las personas que acarician más a los gatos suelen ser más conectadas con sus emociones y atentas a los estados de ánimo de quienes las rodean (Fuente: Pexels)

De acuerdo con diversos análisis sobre comportamiento humano, quienes disfrutan del contacto frecuente con los gatos suelen compartir una serie de rasgos definidos. Entre las características más recurrentes, los especialistas destacan una mayor sensibilidad emocional, la cual permite a estas personas estar más conectadas con sus propios sentimientos y mantenerse atentas al estado de ánimo de quienes las rodean.

A su vez, se trata de individuos que suelen cultivar una personalidad introspectiva y tranquila, por lo que priorizan los momentos de silencio y la estabilidad dentro de su rutina diaria. Esta capacidad de empatía, según los estudios citados, les permite interpretar mejor las emociones ajenas y construir relaciones basadas en el cuidado mutuo y el respeto por los espacios individuales.

El aspecto psicológico también se traduce en beneficios fisiológicos concretos. Los expertos sostienen que interactuar con gatos ayuda a reducir los niveles de estrés y fomenta una sensación de bienestar general. Al acariciarlos, el cuerpo humano puede liberar oxitocina, reconocida popularmente como la hormona del apego y la tranquilidad, lo que convierte a estos animales en una compañía reconfortante en momentos de tensión o cansancio.

El hábito cotidiano que podría decir mucho sobre tu personalidad Imagen ilustrativa generada con IA

Aquellos que prefieren este tipo de vínculos suelen buscar relaciones menos invasivas, y valoran la autenticidad y la naturalidad en el trato personal. En definitiva, la elección de este compañero doméstico no es casual: refleja una búsqueda constante de ambientes relajados, seguridad emocional y una conexión profunda que respeta la autonomía de ambas partes. Este comportamiento es, para la psicología, un reflejo de una forma particular de entender los vínculos humanos, priorizando siempre la calma sobre la intensidad desmedida.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA