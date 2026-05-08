Qué significa acariciar siempre a los gatos, según la psicología

Para muchas personas, acariciar a un gato es una reacción casi instantánea: apenas el animal se acerca, aparece el impulso de hacerle mimos o tocarlo. Aunque se trata de un gesto cotidiano y aparentemente simple, distintos especialistas en psicología aseguran que este comportamiento puede revelar aspectos profundos de la personalidad, la sensibilidad emocional y la manera en que cada persona se vincula con quienes la rodean.

La relación que muchas personas construyen con los gatos suele tener características particulares. A diferencia de otras mascotas, los felinos suelen mostrarse más independientes y reservados con las demostraciones de cariño, por lo que ganarse su confianza requiere paciencia y sensibilidad. Según especialistas, quienes disfrutan del contacto cotidiano con ellos suelen destacarse por tener una conexión emocional más tranquila y una forma especial de relacionarse con el entorno.

El hábito cotidiano que podría decir mucho sobre tu personalidad Imagen ilustrativa generada con IA

Además, expertos en comportamiento humano sostienen que interactuar con animales puede tener efectos positivos en el bienestar emocional y ayudar a reducir los niveles de estrés. En el caso de los gatos, acariciarlos genera una sensación de calma que incluso puede favorecer la liberación de oxitocina, conocida popularmente como la hormona del apego y la tranquilidad.

Los rasgos de personalidad más comunes en quienes aman a los gatos

Qué rasgos suelen compartir quienes disfrutan del contacto con gatos Getty Images

De acuerdo con distintos estudios y análisis psicológicos, las personas que sienten afinidad por acariciar gatos de manera frecuente suelen compartir ciertos rasgos emocionales y formas particulares de relacionarse con el entorno. Entre las características más mencionadas aparecen:

Mayor sensibilidad emocional : suelen ser personas más conectadas con sus emociones y atentas a los estados de ánimo de quienes las rodean.

: suelen ser personas más conectadas con sus emociones y atentas a los estados de ánimo de quienes las rodean. Personalidades tranquilas o introspectivas : muchas veces disfrutan de los espacios de calma, el silencio y los momentos de tranquilidad en la rutina diaria.

: muchas veces disfrutan de los espacios de calma, el silencio y los momentos de tranquilidad en la rutina diaria. Capacidad de empatía : tienden a interpretar mejor las emociones ajenas y a generar vínculos desde la comprensión y el cuidado.

: tienden a interpretar mejor las emociones ajenas y a generar vínculos desde la comprensión y el cuidado. Necesidad de calma y estabilidad : encuentran bienestar en ambientes relajados y en situaciones que transmiten seguridad emocional.

: encuentran bienestar en ambientes relajados y en situaciones que transmiten seguridad emocional. Búsqueda de vínculos más genuinos y menos invasivos: valoran las relaciones que se construyen de manera natural, respetando tiempos y espacios personales.

Además, muchas personas encuentran en los gatos una compañía silenciosa y reconfortante, especialmente en momentos de estrés, cansancio o necesidad de desconexión.