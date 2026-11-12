Gary M. Landsberg, veterinario, asegura que los gatos reconocen a las personas en las que pueden confiar

Los gatos conviven con la raza humana desde hace miles de años. Después de la domesticación, ambos se adaptaron en armonía y se proveyeron de acompañamiento. Para el veterinario canadiense Gary M. Landsberg, el vínculo estrecho entre los felinos y las personas se dio gracias a que ellos pueden reconocer cuándo confiar en un individuo.

En 2018, el experto realizó una investigación conductual de esta especie doméstica y detalló qué factores pueden influenciar a estos animales en su trato con los seres humanos.

Los gatos perciben el cariño de los seres humanos aunque hay ciertos animales que son reacios al afecto (Fuente: Pexels)

En particular, el veterinario indicó que, de acuerdo a la cercanía y los gestos diarios que se le brindan a nuestras mascotas felinas, la confianza suele moldear sus percepciones de los sujetos, aunque no siempre es así.

Puede que a un gato se le ofrezca cariño, atención y se le provea de la libertad que requiere, pero aun así su carácter puede ser reacio, arisco y hasta incluso violento.

La investigación de Landsberg fue publicada en el Merck Veterinary Manual, donde explayó en detalle cada una de las situaciones que acercan o distancian a los gatos de las personas.

Los felinos eligen a los seres humanos que les proporcionan su libertad y les prestan actención FABIO JUNIOR SABINO DE OLIVEIRA - (Fuente: Pexels)

Algunos gatos confían en los humanos porque reciben caricias, juegan, son alimentados o simplemente escuchan que les hablan; todo esto en un equilibrio con la independencia que caracteriza a esta especie en particular, en especial porque conservan su instinto de caza y supervivencia. De esta manera, las mascotas se sentirán amenas con sujetos que les provean comodidad y seguridad sin afectar sus espacios y propios modos de vida adoptados.

El experto indicó que en ciertos casos los gatos tienden a ser agresivos y esto es a causa de múltiples factores, como:

El miedo, el juego o instintos depredadores son señales claras de incomodidad. Los gatos que muerden al ser acariciados pueden no disfrutar del contacto físico, y algunos muerden para evitar que los toquen cuando descansan, duermen o comen. La agresividad puede ser particularmente intensa si se les acerca cuando están excitados. La agresividad hacia los extraños suele estar relacionada con el miedo.

Por otro lado, Landsberg señaló que la agresividad debida a la falta de interacción temprana con las personas es una amenaza o ataque anormal y fuera de contexto que los gatos manifiestan hacia las personas cuando estas se acercan o intentan tocarlos. La exposición temprana a los humanos es esencial para que los gatitos se conviertan en adultos amigables. Sin embargo, a veces estos problemas son hereditarios. En tales casos, el gato puede aprender a ser amigable con su dueño, pero no con otras personas.

Algunos gatos son reacios al contacto con los humanos por herencia o falta de afecto durante la priemra etapa de su vida (Foto: Freepik)

Hacia el final, el veterinario añadió una tercera razón de por qué los felinos son agresivos. Muchas veces puede estar relacionado con el estatus. Se manifiesta cuando los gatos arañan o muerden a las personas que intentan controlar su comportamiento. Este es otro nombre para lo que se conoce como la “mordida de ‘déjame en paz’”. A diferencia de situaciones similares en perros, este comportamiento en los gatos no está asociado con recursos como comida, juguetes o espacio.