El unicornio argentino Aleph se alía con OpenAI para comercializar la publicidad de ChatGPT

“Es revolucionario lo que está sucediendo”, definió Gastón Taratuta la nueva alianza estratégica entre el unicornio argentino Aleph Group y Open AI, la compañía estadounidense de Inteligencia Artificial (IA) que transformó el ecosistema tecnológico con ChatGPT. A través del entendimiento, la firma fue designada revendedora exclusiva (exclusive reseller) de ChatGPT Ads para 44 mercados en cuatro continentes.

“El valor económico que tiene esto es muchísimo mayor al que genera por Internet en sí mismo. Es superlativo”, dijo el CEO y fundador de la fintech de publicidad digital, pagos y soluciones a LA NACION.

A partir de hoy, marcas y agencias de la Argentina y 13 países de América Latina —junto con 16 mercados de Europa y Asia Central, 10 de Medio Oriente y África y 4 de Asia y el Pacífico, un total de 44— podrán publicitarse dentro de ChatGPT con atención directa en su idioma, facturación en moneda local y acceso a financiamiento a través de Aleph.

Sam Altman es el CEO de OpenAI, la empresa que creó ChatGPT, una de las pioneras en el uso masivo de IA Getty Images

Taratuta hizo énfasis en una oportunidad que se abre: “Poder enseñarle a las empresas argentinas a utilizar un nuevo medio de comunicación me parece que tiene un valor exponencial: no solo puede buscar consumidores en Argentina, sino también afuera. Y resumió: “Eso es lo que Aleph mejor sabe hacer: transformar la tecnología global en crecimiento local”.

Pese a tener más de 1500 colaboradores, presencia en más de 90 puntos en todo del mundo y una facturación que en un 98% viene del mercado internacional (entre un 1% y 2% proviene de nuestro país), Taratuta remarcó que el corazón de Aleph es argentino.

“Silicon Valley vuelve a confiar en una compañía argentina para desarrollar 44 mercados emergentes. El mensaje para los emprendedores y para el país es concreto: no hay que quedarse encerrados en la coyuntura. Se puede exportar valor, competir en la primera línea global y ser socios de quienes están diseñando el futuro”, convocó el CEO.

Con este avance, Aleph proyecta intermediar de cara al cierre de 2026 un volumen bruto de operaciones cercano a los US$5200 millones, entre su negocio de representación publicitaria y su división de pagos transfronterizos (cross-border payments).

Del feed al chat

En los últimos años, el modelo de publicidad digital de Aleph creció dentro de la lógica de las redes sociales (el propio Taratuta recordó una nota de este medio en 2012 sobre su alianza con Twitter, hoy llamada X), al actuar como su brazo comercial exclusivo para mercados emergentes. Es así que el desembarco en ChatGPT marca un cambio de foco para la empresa.

Gastón Taratuta cuando era CEO de Internet Media Services (IMS) y abrió una oficina comercial de Twitter en Argentina IMS

“La IA les brinda a las empresas una nueva manera de conectar con las personas”, sentenció el creador del unicornio al manifestarse interpelado por el discurso del Papa León XIV ante jóvenes, donde el Santo Padre afirmó: “Redes y pantallas, bendecid al Señor”.

El comunicado oficial define a ChatGPT como un nuevo tipo de entorno, donde los usuarios acuden para “aprender, explorar y tomar decisiones”. En ese sentido, Taratuta planteó: “Un usuario promedio está pasando entre 40 y 60 minutos al día ahí adentro. Es una hora de audiencia diaria de altísima calidad. Esto va a ser un canal más de audiencia, un medio nuevo”.

A diferencia del banner en una página web o del anuncio que forma parte del scrolleo, la publicidad en modelos conversacionales busca responder a la intención directa del usuario a medida que conversa con la IA.

Hacer rentable a la IA

Detrás del acuerdo con OpenAI está la necesidad que los modelos de IA sean rentables, ya que Taratuta remarcó que el esquema de suscripciones no alcanza para financiar los costos que requiere el procesamiento de millones de consultas diarias: “La gratuidad ilimitada no se puede sostener solamente con quienes pagan una suscripción”.

“Vivimos 25 años bajo la idea de net neutrality donde todos teníamos acceso a la misma información en forma ilimitada. En la era de la IA, eso se terminó”, explicó el CEO de Aleph al puntualizar que cada consulta insume recursos. “Si hoy le pedís a un modelo avanzado que te analice un documento extenso, se acaban los créditos y te pide la tarjeta de crédito”, esbozó.

En esa línea, Taratuta detalló: “Si pagás, no ves anuncios; si usás la versión gratuita, ves anuncios. Es la misma lógica de otros medios. La publicidad es el subsidio indispensable que permite mantener la accesibilidad universal. Estoy apostando al caballo que entiende que dar acceso masivo es prioritario, y donde monetizar a través de advertising es la forma de financiar el cómputo y eliminar la brecha cognitiva entre quien estudia en Harvard y quien lo hace en una economía emergente”.