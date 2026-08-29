Pichetto cruzó a Milei por sus insultos y dijo que Cristina tiene intención de voto “muy alta”

El diputado Miguel Ángel Pichetto cuestionó este sábado la visión del Ejecutivo sobre el endeudamiento de las familias, criticó los ataques del presidente Javier Milei hacia la prensa y sostuvo que la expresidenta Cristina Kirchner, en prisión domiciliaria, conserva “una intención de voto alta”.

El legislador calificó de “argumento estúpido” la postura de Milei, quien atribuyó el aumento de la deuda familiar a supuestas compras de televisores durante el Mundial 2026.

Milei negó que la morosidad sea alta y dijo que no se puede culpar al Gobierno

Al responder a ese argumento Pichetto sostuvo que gran parte de los casos son familias de sectores populares que se endeudan para comprar alimentos en un marco de “crisis que se profundiza con una marcada pérdida del poder adquisitivo”.

Por otra parte, advirtió sobre el clima político actual y la relación con la prensa. “Periodistas humillados, agraviados, ofendidos. No es lógico que un presidente aliente estos niveles de violencia”, expresó el diputado. Además, definió este panorama de agresiones constantes como “inviable”.

En relación con el funcionamiento interno del oficialismo, el dirigente aseguro estar preocupado por “quien conduce el país” y afirmó: “Hoy hay una figura muy fuerte de la hermana —en referencia a Karina Milei—, quien ha ido sumando poder desplazando a Santiago Caputo”.

Pichetto observa con preocupación el poder político que concentra Karina Milei Fabián Marelli

Luego, Pichetto cuestionó la reforma del Banco Central por considerar que representa el “viejo recetario del Fondo” —por el Fondo Monetario Internacional— y dijo que las políticas económicas actuales generan dudas incluso en sectores allegados al oficialismo, especialmente respecto a la problemática del empleo.

También indicó que el crédito hipotecario “apunta al sector ABC1″ y que “probablemente no va a llegar a la clase media”.

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