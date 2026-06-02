Le faltaban 20 figuritas para llenar el álbum del Mundial y su perra hizo algo que los destrozó
Una familia compartió el momento en que descubrió que su pequeña salchicha había destruido parte del álbum del Mundial 2026
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Completar un álbum del Mundial suele convertirse en una misión que demanda tiempo, paciencia y una importante inversión. Por eso, cuando una familia descubrió que su mascota había destruido el suyo cuando estaba apenas a 20 figuritas de terminarlo, en vez de enojarse decidieron grabar el momento y se volvieron virales.
La protagonista de la historia fue Vilma, una perra salchicha que, en un descuido, saltó sobre el álbum y lo mordisqueó al punto de que cada una de sus hojas quedó hecha trizas.
En la grabación se puede observar cómo la dueña del animal recorre el lugar mostrando las páginas rotas y las figuritas dañadas mientras intenta averiguar quién fue el responsable del desastre. Sin embargo, todas las miradas apuntaban a Vilma, que permanecía cerca de la evidencia.
“¿A vos te parece que está bien lo que hiciste? ¿Quién hizo todo esto? ¿Quién hizo todo esto?”, se escucha decir a la mujer, visiblemente molesta pero también resignada ante la situación. La secuencia se volvió aún más divertida cuando la perrita comenzó a mover la cola mientras recibía el reto. “¿Quién hizo todo esto? No mueva la cola”, agregó la dueña entre risas y enojo, consciente de que el álbum había quedado al alcance de la mascota.
La publicación no tardó en viralizarse y acumuló miles de reproducciones, comentarios y compartidos. Muchos usuarios confesaron haber sufrido experiencias similares con perros y gatos que destruyeron objetos de valor sentimental. Otros, en cambio, pusieron el foco en que no se debería retar al animal, ya que no fue consciente de la destrucción, y que incluso tragarse algún papel estando solo podría haber puesto en peligro su salud.
“El perro: Acá la única figurita importante soy yo”, “Los salchichas y los gatos naranjosos están más allá del bien y del mal”, “En su defensa, el álbum se cayó en su boca y empezó a moverse. Es inocente”, “No le castigues, él también es como un niño” y “Si tenés un cachorro, hubieras puesto el álbum en algún lugar que no esté a su alcance. Jodete”, fueron algunos de los mensajes que se multiplicaron al respecto.
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