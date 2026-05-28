Gabriel Rolón: “Aunque te regalen todas las figuritas, el álbum de la vida siempre está incompleto”

El reconocido psicólogo, escritor y conferencista argentino, Gabriel Rolón, volvió a encender el debate sobre las complejidades de la existencia humana durante su participación en el programa Perros de la Calle, emitido por Urbana Play. En un ida y vuelta con el conductor Andy Kusnetzoff, utilizó una ingeniosa y cotidiana metáfora para explicar la insatisfacción inherente del ser humano: comparó la vida con un álbum de figuritas que, sin importar los esfuerzos que se realicen, jamás podrá completarse.

Gabriel Rolón comparó la vida con un álbum de figuritas que, sin importar los esfuerzos que se realicen, jamás podrá completarse Captura X (@UrbanaPlayFM)

El disparador del debate comenzó cuando en la mesa se discutía el fervor de las personas por coleccionar y la gran cantidad de dinero que muchos gastan con tal de llenar un álbum. Ante esto, Rolón tomó el micrófono para lanzar una de sus habituales reflexiones: “Yo soy de los que saben que, aunque Panini te regale todo y todas las figuritas, el álbum siempre está incompleto”.

Frente a la sorpresa de los integrantes del programa, el psicólogo profundizó en su teoría al argumentar que la vida posee una estructura similar, la cual está regida por la falta y el deseo inconsciente. Según Rolón, la imposibilidad de alcanzar una plenitud total se debe a que el “álbum de la vida” contiene casilleros diseñados para albergar elementos que escapan al control o al entendimiento humano.

“¿Saben por qué? Porque en el álbum de la vida hay figuritas invisibles. Hay casilleros que no ves, que tienen que ver con sueños inconscientes, con deseos inconscientes, con temores”, explicó el psicólogo.

Gabriel Rolón y una analogía sobre las figuritas del Mundial que sorprendió a todos (Foto: Captura)

Para ejemplificar de forma más concreta estos “casilleros vacíos”, Rolón abordó dos de los temas más universales y movilizantes para la condición humana: la muerte y el amor. El psicólogo señaló que el ser humano convive constantemente con la angustia de la finitud y la necesidad de certezas, las cuales resultan imposibles de conseguir en el mundo real.

El casillero de la muerte: Rolón afirmó que la muerte siempre está adelante en el camino de cualquier persona y que, por ende, es un casillero para el cual “no tenés la figurita que lo llene y te dé la respuesta a ese tema”.

Rolón afirmó que la muerte siempre está adelante en el camino de cualquier persona y que, por ende, es un casillero para el cual “no tenés la figurita que lo llene y te dé la respuesta a ese tema”. La búsqueda de la eternidad: Asimismo, se refirió a la constante necesidad de seguridad en los vínculos afectivos. Explicó que existe una demanda interna de “eternidad en el amor”, pero que lamentablemente “no está la figurita que te dice: ‘Quedate tranquilo que esta persona te va a amar hasta el último de sus días’”.

De acuerdo con su análisis, estos casilleros quedan vacíos de forma permanente debido a que la vida viene predeterminada con espacios para los cuales la figurita correspondiente, sencillamente, no existe.

La crudeza y profundidad de las palabras de Rolón generaron un clima de asombro y humor. Entre risas, uno de los panelistas bromeó sobre la posibilidad de “cambiar una figurita invisible por una visible”, a lo que el psicólogo respondió con seriedad al advertir que “mucha gente se engaña con eso”, con la intención de intentar llenar vacíos existenciales con sustitutos materiales o ilusiones pasajeras.

Con esta nueva intervención, Rolón demostró una vez más su habilidad para transformar un fenómeno de la cultura popular en una profunda lección de psicología social, recordándonos que aceptar nuestras zonas inconclusas es, quizás, el primer paso para aprender a vivir con ellas.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA