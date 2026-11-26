Volver a casa y encontrar muebles mordidos o almohadones destrozados suele generar frustración, pero lejos de tratarse de un acto de “venganza” o rebeldía, detrás de estas conductas hay causas emocionales, físicas o de desarrollo que conviene identificar.

Uno de los principales motivos es la ansiedad por separación, un cuadro de angustia real que el animal sufre al perder contacto con sus tutores. Según estudios publicados por la Asociación Americana de Medicina Veterinaria (AVMA) y la Asociación Veterinaria Española de Especialistas en Pequeños Animales (AVEPA), este trastorno se manifiesta con destrozos focalizados cerca de puertas o ventanas —en intentos por escapar—, ladridos o aullidos persistentes, jadeos, salivación excesiva e incluso eliminación inapropiada dentro del hogar.

Los cachorros utilizan la mordida como una herramienta para conocer y experimentar con el entorno

Sin embargo, los especialistas en comportamiento animal advierten que no toda destrucción responde a un trastorno de pánico:

Etapa de desarrollo: En los cachorros, morder es una herramienta natural para explorar el entorno y aliviar las molestias de la dentición.

En los cachorros, morder es una herramienta natural para explorar el entorno y aliviar las molestias de la dentición. Estrés por cambios: Mudanzas, modificaciones en los horarios laborales o tensiones en el clima familiar alteran su estabilidad emocional.

Mudanzas, modificaciones en los horarios laborales o tensiones en el clima familiar alteran su estabilidad emocional. Falta de estímulos: Pasar muchas horas sin actividad física ni desafíos mentales favorece el aburrimiento y la acumulación de energía.

Para revertir la situación, el primer paso es observar el contexto en el que ocurren los destrozos y adaptar las rutinas diarias:

Ejercicio previo: Ofrecer un paseo largo antes de salir permite que el perro camine, olfatee y descargue energía para descansar mejor.

Ofrecer un paseo largo antes de salir permite que el perro camine, olfatee y descargue energía para descansar mejor. Enriquecimiento ambiental: Dejar juguetes interactivos rellenables o dispensadores de alimento mantiene su mente ocupada y asocia la soledad con un estímulo positivo.

Dejar juguetes interactivos rellenables o dispensadores de alimento mantiene su mente ocupada y asocia la soledad con un estímulo positivo. Desensibilización gradual: Si hay señales de ansiedad, es clave acostumbrarlo a ausencias breves que aumenten de forma progresiva.

Es recomendable sacar a pasear al perro antes de dejarlo solo (Foto: Imagen ilustrativa con IA)

Finalmente, los veterinarios remarcan que nunca se debe castigar ni retar al perro al regresar: el animal no asocia el reto con lo ocurrido horas antes y la reprimenda solo agrava su angustia. Ante episodios persistentes, la consulta con un médico veterinario o etólogo resulta indispensable para diseñar un abordaje adecuado.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA