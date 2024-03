Los grandes beneficios que tiene hablar con tu perro, según un experto

Escuchar

Los perros se suelen adaptar con mucha facilidad a la convivencia con los humanos, por ende, son los más elegidos para formar parte del hogar como mascotas. Es habitual que muchas personas les hablen como si fuesen un par y esto fue estudiado por la ciencia. Una investigación demostró que esta práctica es beneficiosa, dado que la comunicación con los animales contribuye a la inteligencia emocional y la capacidad de expresión.

Se trata de una investigación a cargo del Dr. Nicholas Epley, profesor de Ciencias del Comportamiento en la Universidad de Chicago, autor del libro Mindwise: How We Understand What Others Think, Believe, Feel, and Want (Mindwise: Cómo entendemos lo que otros piensan, creen, sienten y desean). Se centró en el antropomorfismo, que es como las personas atribuyen características humanas a entidades no humanas, como animales, objetos inanimados o incluso fenómenos naturales.

En relación con beneficios para los perros, pueden sentirse más seguros y mejorar su comportamiento

“Los psicólogos utilizaron el término antropomorfismo de una manera más o menos vaga para describir todo, desde inferencias erróneas sobre agentes no humanos, hasta casi cualquier tipo de inferencia disposicional sobre un agente no humano. Se trata de atribuir características o comportamientos humanos a un dios, animal u objeto“, explicó el experto.

Respecto de esto, dio a conocer en su investigación que hablar con los perros como si fueran humanos, es decir, aplicar el antropomorfismo a la vida, es lo que convierte a la especie humana en más inteligente.

Portada del libro de Nicholas Epley, Mindwise: How We Understand What Others Think, Believe, Feel, and Want

Cabe destacar que el cerebro humano tiene la tendencia de intentar comunicarse con cualquier ser por inercia, por la empatía que tiene al intentar generar vínculos. Por ende, a pesar de que los animales no van a responder verbalmente, evolucionaron y tienen una determinada forma de comunicarse con las personas.

Cuando se desarrolla una relación de cariño con el animal, esos sentimientos hacen que uno quiera comunicarse, lo que es un reflejo de una evolución en la inteligencia.

Los beneficios de hablar con las mascotas

Intentar entablar una comunicación con un perro implica ordenar los pensamientos antes de hablar, lo cual puede tener efectos positivos en el bienestar psicológico y ayuda, a la vez, a aprender a expresar emociones. En ciertos casos, es más probable que una persona busque la compañía de su mascota para comunicarse si experimenta dificultades emocionales, en lugar de recurrir a hablar con un amigo o familiar.

De todas formas, los beneficios no son únicamente para las personas, ya que los perros, por el hecho de que les gusta tener atención y compañía, esto los ayuda a prevenir el estrés, la ansiedad y problemas en el comportamiento.

Según la ciencia, esta comunicación puede generar un vínculo más estrecho entre el humano y su dueño

Además, de acuerdo con los hallazgos del autor, aquellos que entablan interacciones y conversaciones con sus perros experimentan un vínculo más estrecho y una mayor felicidad. Una relación basada en amor, atención y afecto promoverá una conexión recíproca y hará que tanto los humanos como los perros se sientan parte de la familia.

¿Los perros entienden lo que les dicen las personas?

Pese a la innegable evolución de los perros, que les permitió poder procesar nuestra forma de hablar y reconocer palabras o gestos, por ahora científicamente no se puede asegurar cuál es la capacidad total de comprensión, pero sí se sabe que con capaces de entender parte de lo que les decimos.

LA NACION