Los veterinarios concuerdan: “Los gatos que observan el exterior desde una ventana enriquecen su estimulación mental”

Los gatos son una de las mascotas más elegidas para formar parte de la familia y, por eso, cada vez despierta más interés comprender sus comportamientos y necesidades. En ese contexto, especialistas en conducta felina destacan que una acción tan simple como observar el exterior desde una ventana puede ser muy valiosa, ya que favorece su estimulación mental y contribuye a su bienestar, especialmente en aquellos que viven exclusivamente en interiores.

Según una investigación publicada en el Journal of Feline Medicine and Surgery, el enriquecimiento visual forma parte de las estrategias recomendadas para mejorar el bienestar de los gatos domésticos. Entre las medidas sugeridas, los especialistas destacan brindar acceso a ventanas con vistas estimulantes, desde donde puedan observar personas, otros gatos, aves u otros animales. Además, la revisión cita investigaciones en las que se observó que gatos alojados en espacios amplios pasaban gran parte del día junto a la ventana mirando la actividad del exterior.

Por qué observar el exterior favorece el bienestar felino

Mirar aves, personas y otros animales estimula los sentidos de los gatos (Foto: Freepik)

Resulta que observar el exterior desde una ventana favorece el bienestar de los gatos, especialmente de aquellos que viven exclusivamente en interiores. El contacto visual con el entorno les ofrece una fuente constante de estímulos, ya que pueden seguir el movimiento de aves, insectos, personas u otros animales, lo que activa sus sentidos y les permite expresar conductas propias de su naturaleza, como acechar o seguir presas con la mirada.

Además de combatir el aburrimiento, esta estimulación visual contribuye a mantenerlos mentalmente activos y puede ayudar a reducir el estrés al romper con la monotonía del ambiente doméstico. Los especialistas recomiendan complementar este hábito con juegos interactivos, rascadores, plataformas en altura y estructuras para trepar, ya que la combinación de distintos tipos de enriquecimiento ambiental favorece que el animal desarrolle sus comportamientos naturales de forma segura dentro del hogar.

Recomendaciones a tener en cuenta

La estimulación visual contribuye al bienestar físico y mental de los felinos (Foto: Freepik)

Para que esta actividad sea segura, los especialistas recomiendan proteger ventanas y balcones para evitar caídas accidentales. Además, sugieren crear un entorno enriquecido con repisas o plataformas en altura, camas ubicadas cerca de las ventanas y juguetes que se renueven periódicamente para mantener el interés del animal.

Asimismo, ante cualquier duda sobre cómo adaptar el hogar a las necesidades de la mascota, lo más recomendable es consultar con un veterinario.