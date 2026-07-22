Un adolescente murió apuñalado en una pelea entre dos familias en un pueblo de 100 habitantes

Un pequeño pueblo de alta montaña fue escenario de un sangriento enfrentamiento entre familias. Dos hermanos de un lado, dos hermanos del otro y cuchillos en el medio de la disputa en la localidad mendocina de Las Polvaredas. La reyerta ocurrió en la noche del domingo, poco después de la final de la Copa Mundial de Fútbol, aunque el resultado desfavorable para el seleccionado argentino no tuvo influencia alguna en la tragedia desarrollada entre las casas en las que viven apenas 100 personas. Un adolescente falleció apuñalado en una gresca originada por disputas entre familias.

La víctima mortal fue identificada como Gabriel Emanuel Cruz Jara, de 17 años. Cerca de su cuerpo fue encontrado gravemente herido su hermano de 20 años. Sobrevivió a las heridas provocadas por, al menos, una decena de puñaladas, pero sigue internado en un hospital de la zona.

Por el asesinato y las lesiones graves de los hermanos Jara fueron imputados dos hermanos, Jonathan Piotto Díaz, de 35 años, y a Ángel Piotto Díaz, de 34, acusado del delito de homicidio simple en concurso real con homicidio simple en grado de tentativa.

La reconstrucción del hecho sustentada en el relato de testigos detalló que el incidente empezó con una fuerte discusión en la mañana del domingo, donde los hermanos Jara habrían sido señalados como responsables de los daños en ventanas y espejos de un camión que pertenecería a familiares de los ahora detenidos. Ese acalorado enfrentamiento verbal derivó en la agresión física luego de que terminase el partido entre la Argentina y España. Mientras en las ciudades de todo el país se mezclaban las sensaciones de dolor y orgullo por la actuación de Lionel Messi y sus compañeros a los largo de ocho encuentros, en ese pequeño pueblo mendocino se preparaba un duelo de clanes familiares. Los agresores llegaron a la casa de los Jara con ánimo de pelea. Los hermanos que serían víctimas de la agresión, salieron a enfrentarlos.

Para a fiscalía no se trató de una gresca, sino directamente de un homicidio, por lo que esa calificación señalaría el convencimiento de los investigadores de que las víctimas no portaban armas.

Al recibir la información sobre lo sucedido, la policía arrestó a cinco personas, entre ellas estaban los hermanos Piotto Díaz. Los otros tres demorados en primera instancia recuperaron la libertad. Dos de ellos, una pareja, tenía heridas leves ocasionadas por cortes.

De acuerdo con lo informado por Diario Uno, los hermanos Piotto Díaz tienen antecedentes de violencia. El mayor de ellos estuvo involucrado en un grave incidente en febrero de 2025, cuando golpeó a una mujer con un palo. El hijo de la víctima defendió a su madre, se abalanzó sobre Jonathan Piotto Díaz y lo apuñaló en el tórax. Ese changarín estuvo varios días internado en grave estado. Ahora es imputado por otra pelea con cuchillos, pero está vez es señalado como el autor las puñaladas. Su hermano fue acusado por amenazas de muerte a un vecino.