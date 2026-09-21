Es una escena recurrente en numerosos hogares argentinos: el gato se aproxima, busca la compañía humana y, ante la caricia o el abrazo del dueño, responde con un mordisco rápido. Esta reacción, que suele desconcertar a los tutores, tiene una explicación científica vinculada a la etología felina. Según el veterinario Manuel Manzano, el conflicto nace de una lectura errónea del código corporal del animal. A pesar de que los gatos conviven con los seres humanos desde hace milenios, conservan impulsos biológicos propios de su naturaleza silvestre. Estos comportamientos, lejos de desaparecer, marcan las pautas de su interacción diaria con el entorno.

Manzano divide el origen de las mordidas en dos pilares biológicos fundamentales: la conducta predatoria y la necesidad de autoprotección. En la vida salvaje, la caza requiere acechar, seguir y atrapar a la presa, fases que culminan habitualmente con el uso de la boca. Por otro lado, debido a su tamaño pequeño en el ecosistema, el gato también actúa como presa frente a predadores mayores. Por ese motivo, el animal ataca si percibe un riesgo inminente o si siente una invasión directa a su espacio vital. Este mecanismo de defensa permanece activo incluso en el confort de una casa doméstica.

Manuel Manzano, veterinario: “Cuando un gato se acerca y frota su cabeza contra vos, no te está pidiendo caricias intensas” ADKISAAC - WIKIMEDIA COMMONS

El problema principal surge en la interacción rutinaria. El veterinario explica que el gesto de frotar las mejillas o la cabeza sobre las piernas del humano no representa una solicitud de masajes, abrazos prolongados ni caricias intensas. Se trata, en realidad, de un saludo social. El gato no concibe al tutor bajo una jerarquía de dominio o subordinación; lo considera un par. Por ello, el roce equivale a una bienvenida respetuosa. Sin embargo, el error humano frecuente consiste en transformar ese contacto sutil en una sesión invasiva de mimos, tomar al animal en brazos o retenerlo contra su voluntad. Frente a este sobreestímulo, el felino siente una amenaza directa a su seguridad. Sus dientes buscan los dedos en movimiento porque los identifica, en ese instante, como el elemento agresor más cercano al cual debe neutralizar para recuperar su tranquilidad.

La solución requiere, ante todo, contención y observación por parte del dueño. A raíz de esta problemática, el especialista aconseja responder al contacto inicial del animal con un toque leve en la cabeza. Tras ese gesto, el tutor debe permitir que la mascota decida el paso siguiente. Si el felino desea mayor proximidad, lo demostrará con nuevos acercamientos voluntarios. De lo contrario, elegirá alejarse para retomar sus actividades cotidianas. Aceptar la autonomía felina resulta vital para alcanzar la armonía en la convivencia doméstica. La clave para evitar ataques sorpresivos reside en interpretar la comunicación de la mascota, controlar los impulsos afectivos desmedidos y respetar los límites que el animal establece en cada intercambio. Así se consolida un vínculo sano, seguro y equilibrado para ambas partes. Los expertos insisten en que la paciencia es el ingrediente principal en este proceso de adaptación.

El gato valora el respeto a su espacio y, al sentirse seguro, es mucho más probable que busque el contacto de forma voluntaria y pausada. La educación del tutor frente a estas señales sutiles es el camino más directo para reducir las situaciones de estrés que desencadenan las mordeduras en el hogar. Al comprender que el mordisco no es una agresión gratuita, sino una respuesta a una invasión de su espacio físico, el dueño puede ajustar su conducta y mejorar la relación.

En definitiva, la convivencia exitosa depende de la capacidad humana para leer un lenguaje que, aunque diferente al nuestro, sigue reglas biológicas precisas que el gato comunica constantemente. Respetar estas fronteras invisibles garantiza una paz duradera en la interacción entre la especie humana y el felino, evitando malentendidos y promoviendo un entorno de bienestar compartido para los integrantes de la casa. La observación atenta evita conflictos innecesarios y fortalece el lazo afectivo basado en el entendimiento mutuo.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.