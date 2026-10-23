Mascotear 2026: el festival gratuito de mascotas que llega a Buenos Aires con desfiles, yoga con cachorros y jornadas de adopción

Con la llegada de los días más cálidos, Buenos Aires se prepara para recibir una nueva edición de Mascotear 2026, un encuentro dedicado a las mascotas que combina entretenimiento, bienestar animal y adopción responsable. El festival celebrará su cuarta edición el sábado 24 y domingo 25 de octubre en la Floralis Genérica, con entrada gratuita y una programación que incluirá desfiles, competencias, yoga con cachorros y servicios de salud para perros y gatos.

Durante las dos jornadas, los asistentes podrán participar de distintas experiencias junto a sus animales de compañía, conocer las últimas tendencias del universo pet friendly y acceder a charlas con especialistas sobre alimentación, comportamiento y cuidados preventivos.

Una de las principales atracciones será la Pet Carpet, un espacio inspirado en las alfombras rojas que tendrá a las mascotas como protagonistas. El sábado se realizará el Mascotear Pet Fashion, un desfile en el que los animales podrán lucir sus mejores looks junto a sus tutores frente a un jurado.

Uno de los momentos más divertidos de la joranda será la Pet Carpet (Foto: Gentileza de Mascotear)

El domingo llegará el turno del Pet Parade, una competencia de disfraces destinada a participantes seleccionados previamente mediante un proceso de inscripción. Además, durante ambos días se desarrollará Dogstars, un concurso que premiará las habilidades y talentos de los perros.

El encuentro también contará con un espacio exclusivo para una comunidad de 130 mascotas creadoras de contenido, que podrán participar de una sesión de fotos y recorrer las principales atracciones del predio.

¿Qué actividades habrá en Mascotear 2026?

Entre las novedades de esta edición se destaca la ampliación de Perro al agua, un sector con piletas, juegos y competencias para que los animales puedan refrescarse. También habrá cinco puntos splash, equipados con sombrillas, reposeras y pequeñas piscinas distribuidas a lo largo del recorrido.

Otra propuesta será una heladería para mascotas, pensada para que los asistentes puedan compartir una experiencia gastronómica con sus compañeros de cuatro patas. A esto se sumará el Petlotero, un espacio de fotografías con inflables y objetos gigantes inspirados en el universo animal.

Para quienes prefieran actividades más tranquilas, el festival ofrecerá yoga con cachorros, meditación, masajes caninos y espacios de relajación acompañados por música chill. El objetivo será promover momentos de conexión entre los animales y sus familias.

Todas las actividades son pensadas para que puedan disfrutar las mascotas (Foto: Gentileza de Mascotear)

Los perros más activos también tendrán su lugar en el sector de Agility, donde se realizarán demostraciones, circuitos de obstáculos, desafíos de velocidad y competencias con premios. Además, los participantes podrán sumarse a la Carrera Mascotear, una actividad que pondrá a prueba la coordinación entre las mascotas y sus tutores.

Por otro lado, el evento incluirá Pet Dating, una iniciativa que busca fomentar nuevos encuentros entre personas a través de sus mascotas. Quienes logren hacer match podrán compartir una experiencia gastronómica dentro del predio. La programación se completará con un sector de belleza que ofrecerá servicios gratuitos de peluquería canina, cuidado de uñas y almohadillas, fragancias y peinados.

Los gatos también tendrán un espacio especialmente diseñado para ellos, con propuestas fotográficas y charlas sobre bienestar felino. Incluso habrá una actividad dedicada a la astrología para gatos, además de la presencia de la mascota felina oficial del festival.

Clases de yoga con cachorros, una de las actividades de Mascotear

Una mega jornada de adopción y servicios veterinarios gratuitos

Más allá del entretenimiento, uno de los principales objetivos de Mascotear 2026 será promover la adopción responsable. En conjunto con el programa Animales BA: Perros y Gatos, el festival reunirá a más de 60 organizaciones, asociaciones y refugios que trabajan en el rescate y cuidado de animales.

Durante las jornadas, los visitantes podrán conocer perros y gatos que esperan una familia, recibir información sobre los procesos de adopción y conversar con representantes de las organizaciones participantes. La propuesta busca generar conciencia sobre la importancia de brindarles una segunda oportunidad a los animales abandonados y fomentar una tenencia responsable.

En materia de salud, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires estará presente con un móvil de vacunación antirrábica gratuita, mientras que el espacio Vete Express brindará orientación preventiva sobre nutrición, desparasitación, higiene, vacunación y comportamiento.

Durante la jornada habrá distintos servicios de medicina veterinaria (Foto: Gentileza de Vetify Argentina)

A estas iniciativas se sumará la participación de Vetify, que ofrecerá chequeos veterinarios exprés gratuitos en su stand y la posibilidad de acceder a una videollamada sin cargo con profesionales de su red. La compañía también presentará su plataforma de atención veterinaria, que integra consultas presenciales y virtuales, cuidados preventivos y asistencia ante imprevistos. Su participación estará enfocada en promover la importancia de los controles periódicos para detectar posibles problemas de salud a tiempo.

Asimismo, el escenario principal será sede de charlas y debates sobre bienestar animal, avances tecnológicos aplicados a la medicina veterinaria, desarrollo de prótesis y recomendaciones para quienes quieran convertir a sus mascotas en protagonistas de las redes sociales.

La sustentabilidad también tendrá un espacio dentro del festival, con puestos de reciclaje y una iniciativa destinada a recolectar bolsas vacías de alimento balanceado para fomentar su reutilización y reducir el impacto ambiental.

¿Cuándo es Mascotear 2026 y cómo conseguir las entradas gratuitas?

La cuarta edición del festival se realizará durante el último fin de semana de octubre en uno de los espacios más reconocidos de la Ciudad de Buenos Aires.