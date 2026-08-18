Por qué se le dice “michi” a los gatos: el origen de la palabra que repetís todo el tiempo

El término “michi”, ampliamente difundido en la cultura popular y las redes sociales de Latinoamérica, posee un origen que combina la historia de la navegación europea con la riqueza fonética de las lenguas indígenas americanas. Lejos de ser una palabra surgida al azar, su uso se consolidó a partir de la llegada de los primeros gatos domésticos al continente durante los siglos XV y XVI, cuando los exploradores introdujeron a estos animales en los barcos para controlar las plagas de roedores que amenazaban los suministros alimenticios y la salubridad de las tripulaciones.

Los navegantes europeos utilizaban onomatopeyas como “mis-mis” para llamar la atención de los felinos. Al establecer contacto con las comunidades locales, los pueblos originarios interpretaron estas repeticiones sonoras como el nombre del animal. Este fenómeno resultó en adaptaciones adaptadas a las estructuras lingüísticas nativas: mientras que en quechua se adoptó “mishi”, en maya se consolidó como “miis” y en náhuatl derivó en “miztli”.

La aparición del término michi llegó desde los pueblos originarios gatoandino.org

La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM documentó esta variabilidad, donde señalaron que lenguas como el otomí, el purépecha y el tarahumara poseen términos fonéticamente vinculados a esta raíz común. La Asociación de Academias de la Lengua Española define al vocablo como un nombre cariñoso para los gatos domésticos, donde su adopción refleja la continuidad de la herencia indígena integrada al español contemporáneo.

Pese a la popularidad de este apelativo, la ciencia sugiere que su efectividad comunicativa es limitada al intentar captar la atención de un gato desconocido. Un estudio del Laboratorio de Etología Comparada y Cognición de la Universidad de Nanterre, en Francia, sostiene que las onomatopeyas y nombres genéricos como michi no garantizan una respuesta inmediata.

En la actualidad, michi se utiliza como una palabra cariñosa para las mascotas Foto: Pexels

Los investigadores subrayan que la comunicación bimodal resulta más eficaz, lo que implica la combinación de señales visuales y sonoras. Según los expertos, el uso de un tono de voz suave, sumado a gestos como el parpadeo lento, facilita una interacción más rápida y segura. Por el contrario, la ausencia de una comunicación clara puede generar incomodidad en el animal, evidenciada a menudo por movimientos erráticos de la cola.

El uso del término, por tanto, representa un puente histórico que perdura en el habla cotidiana de los hogares argentinos y latinoamericanos. Si bien desde una perspectiva etológica los felinos responden mejor a estímulos visuales coordinados, la vigencia del mote responde a una necesidad humana de afectividad y a un proceso de sincretismo cultural que transformó sonidos coloniales en un sello de identidad cultural en toda la región.