Qué pasa si un gato no come por 12 horas

La pérdida del apetito en los felinos constituye una emergencia clínica que requiere atención inmediata. A diferencia de otros animales, el metabolismo de esta especie depende del consumo regular de proteínas.

Cuando transcurren 12 horas o más sin que ingiera alimento, su organismo inicia un proceso de descomposición hepática que puede resultar letal en poco tiempo.

Si un gato pasa 12 horas o más sin comer su organismo empieza un proceso de descompensación hepática que es muy complejo (Foto: Freepik)

Lipidosis hepática felina: una enfermedad que puede ser mortal

El riesgo más severo asociado al ayuno prolongado es el desarrollo de lipidosis hepática felina, enfermedad también conocida como el síndrome del hígado graso.

Ante la falta de nutrientes y calorías, el cuerpo moviliza masivamente las reservas de grasa hacia el hígado para generar energía. Sin embargo, este órgano no logra procesar tal volumen de lípidos sin la presencia de aminoácidos esenciales, ocasionando una acumulación anómala que colapsa sus funciones vitales.

Factores que aceleran la falla hepática:

Sobrepeso u obesidad: Los ejemplares con mayor porcentaje de masa corporal acumulan grasas en el hígado con superior velocidad.

Los ejemplares con mayor porcentaje de masa corporal acumulan grasas en el hígado con superior velocidad. Estrés ambiental: Mudanzas, ruidos fuertes o cambios en la rutina diaria suelen desencadenar cuadros de anorexia repentina.

Mudanzas, ruidos fuertes o cambios en la rutina diaria suelen desencadenar cuadros de anorexia repentina. Enfermedades primarias: Cuadros como pancreatitis, diabetes o falla renal suelen manifestarse inicialmente a través del rechazo de la comida.

Existen al menos cinco síntomas comunes que dan cuenta de que el gato está sufriendo un problema hepático (Foto: FreeP¡CK)

Síntomas de alarma para acudir al especialista

Cuando el ayuno supera medio día, es indispensable vigilar la presencia de indicadores clínicos que se agravan velozmente:

Ictericia: tono amarillento en las encías, las orejas o la esclerótica (la zona blanca de los ojos).

tono amarillento en las encías, las orejas o la esclerótica (la zona blanca de los ojos). Aislamiento y letargo: la mascota busca esconderse en zonas oscuras y evita el contacto.

la mascota busca esconderse en zonas oscuras y evita el contacto. Salivación excesiva: generado por las náuseas que provoca la acumulación de toxinas en el torrente sanguíneo.

generado por las náuseas que provoca la acumulación de toxinas en el torrente sanguíneo. Vómitos de líquido claro o amarillento: consecuencia directa de la vacuidad y la irritación gástrica.

consecuencia directa de la vacuidad y la irritación gástrica. Debilidad muscular: pérdida perceptible de firmeza sobre la columna y el área pélvica.

Protocolo de actuación e intervención veterinaria

El tiempo de respuesta determina el pronóstico de supervivencia. Organizaciones médicas como VCA Animal Hospitals y la Veterinary Information Network señalan que nunca se debe esperar más de 24 horas para intervenir.

Examen diagnóstico integral: El profesional realiza ecografías y análisis sanguíneos completos para identificar el origen de la inapetencia.

El profesional realiza ecografías y análisis sanguíneos completos para identificar el origen de la inapetencia. Soporte nutricional asistido: En casos graves, se requiere la colocación de una sonda de alimentación enteral para suministrar nutrientes sin forzar la vía oral.

En casos graves, se requiere la colocación de una sonda de alimentación enteral para suministrar nutrientes sin forzar la vía oral. Fluidez e hidratación: La administración de fluidoterapia restaura el equilibrio electrolítico y estabiliza las funciones orgánicas.

Por Maria Luisa Alvarez Mejia