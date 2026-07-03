Qué significa que tu gato se esconda debajo de la cama, según veterinarios

Es común observar que los gatos, ante situaciones de estrés o simplemente por rutina, buscan refugio en lugares cerrados, siendo el espacio debajo de la cama uno de sus “destinos” preferidos. Más allá de lo que podría interpretarse como un simple capricho, este hábito tiene raíces biológicas profundas. Según el doctor Juan Enrique Romero, médico veterinario, los felinos seleccionan estos sitios porque les brindan una estructura física ideal: áreas donde se sienten resguardados mientras mantienen la capacidad de observar el entorno sin ser detectados. Esta configuración les permite reaccionar con rapidez ante cualquier amenaza percibida.

El componente instintivo es fundamental. Stephen Zawistowski, asesor científico de la Sociedad Americana para la Prevención de la Crueldad Animal, explica que estos animales son crípticos por naturaleza y disfrutan ocultarse. En su estado salvaje, esta conducta era vital para protegerse de los depredadores y, simultáneamente, permitirles acechar a sus presas desde una posición de ventaja.

Al refugiarse bajo los muebles, el gato replica ese comportamiento ancestral de protección, lo que le ayuda a reducir los niveles de ansiedad y a estabilizar su estado emocional ante cambios en su ambiente habitual.

Por qué los gatos buscan refugio debajo de la cama, según especialistas (Foto: Freepik)

Desde el Hospital Veterinario Agromédica de Costa Rica destacan que el acto de buscar escondites, ya sea en cajas o bajo la cama, cumple una función de seguridad fundamental. El entorno cerrado permite al animal acurrucarse, lo que le facilita conservar el calor corporal de manera eficiente, un factor adicional que incrementa el atractivo de estos sitios sombríos. Esta necesidad de control visual sobre el espacio es lo que les permite mantener una vigilancia constante.

Este comportamiento tiene que ver con el método por el cual logran sentirse seguros en situaciones de estrés (Foto: Freepik)

Asimismo, estudios de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Utrecht refuerzan esta idea al analizar el comportamiento en refugios. Los investigadores determinaron que, cuando los animales atraviesan periodos de tensión, el acceso a un escondite seguro acelera significativamente su recuperación y bienestar.

En el caso hogareño, la parte inferior de una cama actúa como un santuario donde el felino puede retirarse para gestionar su estrés y encontrar calma ante estímulos externos. En última instancia, aunque busquen distintos objetos, la motivación biológica permanece constante: garantizar su supervivencia a través del refugio, la observación y la regulación térmica, elementos esenciales para el equilibrio y la salud emocional de todo gato doméstico en el contexto de su hogar.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.