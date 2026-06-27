Qué sienten los gatos cuando su dueño no está en casa, según demostraron estudios veterinarios

La vieja creencia de que los gatos son seres desapegados y solitarios pierde fuerza. La ciencia veterinaria actual demostró que estos animales forman lazos afectivos profundos con sus cuidadores. Debido a esto es que, cuando las luces se apagan y la puerta se cierra, la distancia física con su humano de referencia altera su cotidianidad y su estado anímico más de lo que solemos imaginar.

Los gatos que pasan muchas horas solos en el hogar pueden buscar atención a través de distintos sonidos vocales Foto: Pexels

En ese sentido, especialistas publicaron investigaciones en el Journal of Veterinary Medical Association con las que demostraron que los felinos pueden desarrollar conductas asociadas a la separación de sus figuras de referencia. Al quedarse solos, experimentan un vacío en su entorno que puede desencadenar ansiedad de forma repentina. Aunque no todos lo viven con la misma intensidad, sí poseen una notable capacidad para memorizar los horarios de sus dueños. Cuando esa rutina diaria se quiebra, la estabilidad emocional del gato puede tambalearse considerablemente.

Durante las horas de soledad, el comportamiento de un felino promedio suele dividirse en actividades de baja intensidad. Lo más común es que dediquen la mayor parte del día a dormir o a vigilar el exterior desde las ventanas. También destinan tiempo a deambular por las habitaciones y, de forma muy habitual, buscan refugio en prendas de ropa o rincones que retengan el aroma de su dueño, una estrategia natural para autosometerse a un estímulo reconfortante.

Sin embargo, el verdadero reflejo de lo que sintieron se observa al regresar a casa. Es ahí donde se manifiesta su necesidad de reconexión, transformándose en una demanda exagerada de mimos o en un seguimiento constante por toda la vivienda.

Los gatos suelen buscar afecto de sus dueños mediante el contacto físico (Foto: Pexels)

El problema surge cuando el estrés leve se convierte en un trastorno crónico debido a ausencias demasiado prolongadas. Los especialistas aconsejan encender las alarmas si el animal comienza a vocalizar de manera estridente y repetitiva, si destroza muebles o si empieza a orinar fuera de su arenero. Otra señal de alerta muy clara es el acicalamiento compulsivo, donde el gato se lame en exceso por pura frustración. Monitorear estos cambios es clave para garantizar que su supuesta independencia no se transforme en un sufrimiento silencioso.