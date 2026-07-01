Quién era Fidéle, el perro más fotografiado de Bélgica que se hizo famoso desde su balcón

Brujas, en Bélgica, es una de las ciudades más bellas y pintorescas de Europa. Miles de turistas llegan cada año, sin importar la estación que sea; el propósito es ver la arquitectura medieval y la historia que la identifica. Durante siglos fue conocida como la “Venecia del Norte” por sus canales, pero en el siglo XXI también ganó el título de ser el lugar donde Fidéle, un perro de raza labrador, recibía a los visitantes desde un balcón.

Cada día Fidéle se acostaba en el marco de una ventana con vistas al canal Groenerei, una de las vías principales de la ciudad que cientos de turistas toman para conocer Brujas desde otro punto de vista. Allí, el perro miraba pasar decenas de barcos con gente que lo fotografiaba y saludaba. De ese modo pasó a ser una figura de relevancia que ganó admiradores de todo el mundo.

La fama de Fidéle atravesó las fronteras de Bélgica y todo el mundo sabía de su existencia (Fuente: Instagram/@popcultureinpictures_)

La historia de Fidéle

Una mañana de verano, Caroline Van Langeraert, dueña del Bed and Breakfast Côté Canal, abrió la ventana de su balcón como siempre lo hacía, pero en esa oportunidad, Fidéle, que era un cachorro por ese entonces, descubrió un sitio para tomar aire fresco y ver a las personas desde una zona privilegiada.

Van Langeraert hizo de su sitio de reposo un lugar cómodo y para ello agregó un almohadón donde cada día el labrador lo usó como asiento para apoyar sus patas delanteras sobre el marco de la ventana.

En 2011 el labrador participó de la publicidad de una marca de chocolates (Fuente: Escena del anuncio de Godiva)

La postura y escena casi de una pintura llamó la atención de los turistas que paseaban en los botes por el canal y así nació poco a poco la historia de esta leyenda de Brujas.

“Fidèle lleva años tumbado ahí. Es su lugar favorito tanto en verano como en invierno. Incluso apareció como extra en la película In Bruges. Desde entonces, su fama no hizo más que crecer, e incluso recibe cartas de admiradores”, dijo la mujer al medio belga HLN hace 12 años.

Tráiler de In Bruges donde aparece Fidéle

En 2008, el rostro del perro apareció en el mencionado film. En el minuto 1.47 del tráiler es posible verlo en su posición habitual como un personaje más del paisaje urbano. Gracias a eso, aumentó la cantidad de turistas que se acercaban hasta el balcón de Fidèle solo para fotografiarlo.

En 2011, la marca de chocolates Godiva aprovechó la popularidad de este animal y lo sumó al anuncio televisivo, donde puede verse claramente en su tradicional pose y junto a otro perro.

Anuncio publicitario donde aparece Fidéle

Fidèle fue un sinónimo de Bélgica en este siglo. El amor por este perro llegó a un punto inimaginable para su dueña, en especial cuando desde los Estados Unidos decenas de personas le enviaban correos electrónicos o juguetes. Hasta fanáticos del labrador crearon fundas para celulares o almohadones con su rostro y posición en la ventana del balcón.

En 2014 Fidèle murió, según su dueña, estaba enfermo (Fuente: Instagram/@popcultureinpictures_)

En 2014, Van Langeraert tomó la decisión de sacrificarlo. Según contó al medio belga BFM, estaba enfermo y no existía un remedio que pudiera ayudarlo a vivir mejor. “Murió como lo conocíamos, con la cabeza entre las patas”, dijo la dueña e insistió en que su mascota fue un “ícono insustituible” de Brujas.