La historia del Golden Retriever que siguió al auto de Google y apareció en más de mil fotos
Ocurrió en Kumamoto, Japón, donde el perro acompañó durante gran parte del recorrido a un fotógrafo de Google Street View
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Lo que comenzó como una jornada de trabajo rutinaria para un fotógrafo de Google Maps terminó convirtiéndose en una de las historias más virales de internet. En la ciudad de Kumamoto, Japón, un perro de raza Golden Retriever decidió seguir al profesional durante gran parte del recorrido que realizaba para capturar imágenes destinadas a Street View.
Sin que nadie lo planeara, el animal apareció una y otra vez frente a la cámara especial utilizada para registrar las calles. A medida que el fotógrafo avanzaba por distintos puntos de la ciudad, el perro continuaba acompañándolo, lo que hizo que quedara registrado en muchas oportunidades.
Con el paso del tiempo, usuarios que navegaban por Street View comenzaron a notar la presencia repetida del mismo Golden Retriever en diferentes ubicaciones. La curiosidad creció rápidamente y muchos se dedicaron a rastrear sus apariciones, descubriendo que el perro figuraba en más de mil fotografías tomadas durante el recorrido.
Como era de esperarse, la inesperada compañía transformó una tarea cotidiana en un fenómeno viral. Lejos de limitarse a una sola imagen, el animal se convirtió en una especie de guía improvisado de las calles de Kumamoto, apareciendo en distintos ángulos y momentos de la travesía.
Las reacciones en las redes
La historia despertó la simpatía de miles de personas alrededor del mundo, que encontraron en estas imágenes un detalle tan inesperado como adorable. Años después de que las fotografías fueran captadas, el Golden Retriever aún sorprende a quienes exploran la ciudad japonesa de manera virtual.
“Ese perro en su otra vida fue influencer, no tengo pruebas, pero tampoco dudas”, “Y en todas salió hermoso”, “Adorable”, fueron solo algunas de las reacciones más destacadas en las redes.
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