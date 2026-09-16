Seis gatitos nacieron en un pequeño hueco entre dos casas y un llamado de un vecino les salvó la vida: así fue el rescate

Las historias de animales rescatados suelen despertar una reacción inmediata en redes sociales, especialmente cuando tienen un desenlace feliz. Es el caso de una camada de gatitos que nació en un pequeño espacio entre dos viviendas de Brooklyn, Nueva York, y que quedó expuesta a un peligro inesperado cuando su madre huyó del lugar.

La historia sucedió el año pasado, pero volvió a cobrar viralidad por un artículo publicado por el portal especializado en animales The Dodo. El episodio tuvo como protagonista a Heidi Systo, una rescatista de felinos de la organización Heidi Wrangles Cats, quien intervino después de que los vecinos descubrieran a la gata callejera junto a sus crías.

Los vecinos de Brooklyn descubrieron a los pequeños escondidos entre las paredes de dos casas (Captura: Instagram @heidiwranglescats)

Una decisión para proteger a los gatitos

Cuando Systo llegó al lugar, intentó acercarse con cuidado para no alterar a los animales. Sin embargo, la presencia de personas puso nerviosa a la gata, que escapó y dejó a sus crías escondidas entre las casas. “Nuestra intromisión hizo que dejara a sus gatitos y se mantuviera alejada”, explicó posteriormente la rescatista en un posteo de Instagram.

La situación generó preocupación porque se esperaba lluvia para el día siguiente. Además, los vecinos le contaron a Systo que la misma gata ya había tenido crías anteriormente y que, en aquella oportunidad, las había escondido durante un día lluvioso, lo que había dificultado su rescate.

Los rescatistas trasladaron a los gatitos a un lugar seguro para protegerlos (Captura: Instagram @heidiwranglescats)

Ante la posibilidad de que los pequeños quedaran expuestos nuevamente a las condiciones climáticas, la rescatista tomó la decisión de trasladarlos temporalmente a un lugar seguro y ocuparse después de encontrar a su madre.

Con la ayuda de herramientas como pinzas y un cucharón, consiguió retirar cuidadosamente a todos los gatitos del espacio en donde estaban atrapados. Tras el rescate, el equipo se encargó de mantenerlos abrigados y alimentarlos.

El reencuentro con su madre

Una gata callejera dio a luz a una camada de gatitos en un estrecho espacio entre dos viviendas

Una vez que los gatitos estuvieron fuera de peligro, comenzó la segunda parte del operativo: localizar a la gata. Para conseguirlo, el equipo colocó el bolso transportador con las crías en el exterior y dispuso una trampa cerca, con la intención de que la madre se acercara al escuchar o percibir a sus pequeños.

Después de varios intentos, finalmente lograron atraparla y reunirla con sus crías. La gata, a la que Systo llamó cariñosamente Debbie Downer, volvió a hacerse cargo de los pequeños y permaneció junto a ellos.

Una trampa permitió finalmente capturar a la gata y reunirla con sus crías (Foto: Instagram @heidiwranglescats)

Con el paso de las semanas, los gatitos crecieron bajo los cuidados del equipo. Una vez vacunados y esterilizados, fueron dados en adopción y encontraron rápidamente nuevos hogares.

El rescate permitió que toda la familia permaneciera junta y que los animales que habían nacido en un pequeño espacio entre dos casas pudieran comenzar una nueva etapa en condiciones seguras.