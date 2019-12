Mauro Viale habló de las ideas políticas de su hijo Crédito: Captura de pantalla

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de diciembre de 2019 • 13:10

El 25 de diciembre pasado, se convirtió en tendencia en Twitter un editorial de Jonatan Viale intitulado "Hipocrecía", en el que cuestionó las primeras medidas de Alberto Fernández. Según el periodista, "cuando el radicalismo o el liberalismo hace ajuste, es Jack el Destripador y Freddy Krueger juntos. Cuando el peronismo hace el ajuste, es solidaridad y reactivación".

Las palabras del conductor fueron motivo tanto de elogios, como de críticas; incluso, más allá de las redes sociales. De hecho, en Polémica en el Bar (lunes a viernes a las 20, América TV) reprodujeron parte de su editorial y lo analizaron. Entre sus integrantes del ciclo, se encuentra Mauro Viale, quien dijo que no compartía la opinión de su hijo.

"Yo lo amo, los amo a mis hijos, pero no pienso lo mismo. Yo no comparto la ideología de mi hijo, la ideología política", expresó Viale respecto de Jonatan y agregó: "Yo no creo que sea un ajuste".

Luego del editorial que el periodista desarrolló en AM La Red, llegaron los cuestionamientos, a los que les respondió mediante un tuit. "Los que me dicen gorila y golpista por criticar la ley de Solidaridad Económica son los mismos que hace cinco meses me felicitaban con excesivo amor por criticar las diez bombas económicas que dejó el gobierno de Macri, a días de las PASO. Coherencia", escribió.

El posteo también fue leído en Polémica en el Bar y su padre opinó: "Ahí tiene razón al cien por ciento".