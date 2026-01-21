Verano en Buenos Aires con entrada gratis: cuándo son los Afters BA y Atardeceres con descuentos en restaurantes

Dos ciclos al aire libre para cortar la semana o planear el fin de semana: DJs en Plaza Dorrego y música en simultáneo en Chacarita, Caballito y Colegiales
- 3 minutos de lectura'
La agenda de Verano en Buenos Aires suma dos planes con entrada libre y gratuita para disfrutar la ciudad sin moverse lejos: Afters BA, un ciclo de “after office” con DJs los miércoles, y Atardeceres, una programación de música al aire libre que toma parques y plazas durante tres fines de semana, con dos sedes en simultáneo por jornada.
Este miércoles 21 de enero, Afters BA llega a Plaza Dorrego (San Telmo) con sets de Matteo Turnes y Saavedra Funk, además de promociones y descuentos en locales gastronómicos del barrio.
En paralelo, Atardeceres arranca el sábado 24 y domingo 25 de enero en Parque Los Andes (Chacarita) y Plaza Irlanda (Caballito), con activaciones como pórtico refrescante, bicicletero, freestylers y beatboxers, foodtrucks y patio gastronómico con puestos de hidratación para recargar botellas.
Cuándo y dónde es Afters BA
Afters BA: San Telmo
- Fecha: miércoles 21 de enero
- Horario: 18 a 22
- ¿Dónde?: Plaza Dorrego, Defensa y Humberto 1°, San Telmo
- Entrada: libre y gratuita
- Próximo After BA: miércoles 28 de enero en Corredor Vía Viva (Belgrano), de 18 a 22
Programación de Afters BA
La fecha de San Telmo se organiza en dos tramos:
- 18 a 20: Matteo Turnes
- 20 a 22: Saavedra Funk
Además, más de 15 bares, hamburgueserías y restaurantes del barrio participan con promociones y descuentos.
Entre los locales mencionados por la organización figuran:
- El Inmigrante Parrilla Bodegón;
- Café del Árbol;
- El Rincón de Dorrego;
- Todo Mundo Resto Bar;
- Anselmo Lounge & Wine Bar;
- Beba Cocina; Bocanada;
- El Hornero de San Telmo;
- Chin Bar San Telmo; Casa Telma;
- La Birra Bar San Telmo;
- El Desembarco;
- Pedro Telmo Pizzería - Bodegón;
- The Market Burger;
- The Market Pops;
- La Posta del Hornero;
- Fonda Don Alberro;
- Entre Cortes;
- Puesto Nro 53;
- Je Suis Raclette;
- San Sanguchero;
- Saigón Noodle Bar.
Otras actividades: exhibición de productos gastronómicos en Casa Telma; DJ de vinilos en Chin; degustaciones y vouchers con descuentos en El Desembarco; set de percusión en la vereda con retroproyecciones audiovisuales en Bocanada.
Cuándo y dónde son los Atardeceres
- Fechas: 24 y 25 de enero: Parque Los Andes (Chacarita) y Plaza Irlanda (Caballito); 31 de enero y 1 de febrero: Parque Rivadavia (Caballito) y Parque Ferroviario (Colegiales); 7 y 8 de febrero: Parque Los Andes (Chacarita)
- Horario: 18 a 22
- Entrada: libre y gratuita
Cómo funciona Atardeceres
Atardeceres se desarrolla durante tres fines de semana, con dos locaciones en simultáneo por jornada. Los sábados están orientados a un público joven, con bandas de indie, pop rock y urbano, show principal y cierre con DJ; los domingos proponen una experiencia más familiar y popular, con peña, folklore y cierre con karaoke.
Otras noticias de Qué sale
- 1
El Parlamento Europeo paralizó el acuerdo con el Mercosur y lo remitió a la Justicia
- 2
Axel Kicillof enfrenta amenazas de paro en el frente gremial, parte de su base de sustentación para 2027
- 3
Alerta en Florianópolis por más de 10.600 casos de gastroenteritis: las zonas que hay que evitar en las playas favoritas
- 4
El gran candidato: De Narváez, cada vez más cerca de quedarse con Carrefour