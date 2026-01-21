LA NACION

Verano en Buenos Aires con entrada gratis: cuándo son los Afters BA y Atardeceres con descuentos en restaurantes

Dos ciclos al aire libre para cortar la semana o planear el fin de semana: DJs en Plaza Dorrego y música en simultáneo en Chacarita, Caballito y Colegiales

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
Este miércoles 21 de enero, Afters BA llega a Plaza Dorrego (San Telmo) con sets de Matteo Turnes y Saavedra Funk, además de promociones y descuentos en locales gastronómicos del barrio
Este miércoles 21 de enero, Afters BA llega a Plaza Dorrego (San Telmo) con sets de Matteo Turnes y Saavedra Funk, además de promociones y descuentos en locales gastronómicos del barrioPrensa

La agenda de Verano en Buenos Aires suma dos planes con entrada libre y gratuita para disfrutar la ciudad sin moverse lejos: Afters BA, un ciclo de “after office” con DJs los miércoles, y Atardeceres, una programación de música al aire libre que toma parques y plazas durante tres fines de semana, con dos sedes en simultáneo por jornada.

Este miércoles 21 de enero, Afters BA llega a Plaza Dorrego (San Telmo) con sets de Matteo Turnes y Saavedra Funk, además de promociones y descuentos en locales gastronómicos del barrio.

Atardeceres se desarrolla durante tres fines de semana, con dos locaciones en simultáneo por jornada. Los sábados están orientados a un público joven, con bandas de indie, pop rock y urbano, show principal y cierre con DJ; los domingos proponen una experiencia más familiar y popular, con peña, folklore y cierre con karaoke
Atardeceres se desarrolla durante tres fines de semana, con dos locaciones en simultáneo por jornada. Los sábados están orientados a un público joven, con bandas de indie, pop rock y urbano, show principal y cierre con DJ; los domingos proponen una experiencia más familiar y popular, con peña, folklore y cierre con karaokePrensa

En paralelo, Atardeceres arranca el sábado 24 y domingo 25 de enero en Parque Los Andes (Chacarita) y Plaza Irlanda (Caballito), con activaciones como pórtico refrescante, bicicletero, freestylers y beatboxers, foodtrucks y patio gastronómico con puestos de hidratación para recargar botellas.

Cuándo y dónde es Afters BA

Afters BA: San Telmo

  • Fecha: miércoles 21 de enero
  • Horario: 18 a 22
  • ¿Dónde?: Plaza Dorrego, Defensa y Humberto 1°, San Telmo
  • Entrada: libre y gratuita
  • Próximo After BA: miércoles 28 de enero en Corredor Vía Viva (Belgrano), de 18 a 22

Programación de Afters BA

La fecha de San Telmo se organiza en dos tramos:

  • 18 a 20: Matteo Turnes
  • 20 a 22: Saavedra Funk

Además, más de 15 bares, hamburgueserías y restaurantes del barrio participan con promociones y descuentos.

Entre los locales mencionados por la organización figuran:

  • El Inmigrante Parrilla Bodegón;
  • Café del Árbol;
  • El Rincón de Dorrego;
  • Todo Mundo Resto Bar;
  • Anselmo Lounge & Wine Bar;
  • Beba Cocina; Bocanada;
  • El Hornero de San Telmo;
  • Chin Bar San Telmo; Casa Telma;
  • La Birra Bar San Telmo;
  • El Desembarco;
  • Pedro Telmo Pizzería - Bodegón;
  • The Market Burger;
  • The Market Pops;
  • La Posta del Hornero;
  • Fonda Don Alberro;
  • Entre Cortes;
  • Puesto Nro 53;
  • Je Suis Raclette;
  • San Sanguchero;
  • Saigón Noodle Bar.
Más de 15 bares, hamburgueserías y restaurantes del barrio participan con promociones y descuentos
Más de 15 bares, hamburgueserías y restaurantes del barrio participan con promociones y descuentosPrensa

Otras actividades: exhibición de productos gastronómicos en Casa Telma; DJ de vinilos en Chin; degustaciones y vouchers con descuentos en El Desembarco; set de percusión en la vereda con retroproyecciones audiovisuales en Bocanada.

Cuándo y dónde son los Atardeceres

  • Fechas: 24 y 25 de enero: Parque Los Andes (Chacarita) y Plaza Irlanda (Caballito); 31 de enero y 1 de febrero: Parque Rivadavia (Caballito) y Parque Ferroviario (Colegiales); 7 y 8 de febrero: Parque Los Andes (Chacarita)
  • Horario: 18 a 22
  • Entrada: libre y gratuita

Cómo funciona Atardeceres

Atardeceres se desarrolla durante tres fines de semana, con dos locaciones en simultáneo por jornada. Los sábados están orientados a un público joven, con bandas de indie, pop rock y urbano, show principal y cierre con DJ; los domingos proponen una experiencia más familiar y popular, con peña, folklore y cierre con karaoke.

LA NACION
Qué Sale
Conforme a
The Trust Project
Más leídas
  1. El Parlamento Europeo paralizó el acuerdo con el Mercosur y lo remitió a la Justicia
    1

    El Parlamento Europeo paralizó el acuerdo con el Mercosur y lo remitió a la Justicia

  2. Kicillof enfrenta amenazas de paro en el frente gremial, parte de su base de sustentación para 2027
    2

    Axel Kicillof enfrenta amenazas de paro en el frente gremial, parte de su base de sustentación para 2027

  3. Más de 10.600 casos de gastroenteritis: las zonas que hay que evitar en las playas favoritas
    3

    Alerta en Florianópolis por más de 10.600 casos de gastroenteritis: las zonas que hay que evitar en las playas favoritas

  4. De Narváez, cada vez más cerca de quedarse con Carrefour
    4

    El gran candidato: De Narváez, cada vez más cerca de quedarse con Carrefour