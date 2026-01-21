Verano en Buenos Aires con entrada gratis: cuándo son los Afters BA y Atardeceres con descuentos en restaurantes

La agenda de Verano en Buenos Aires suma dos planes con entrada libre y gratuita para disfrutar la ciudad sin moverse lejos: Afters BA, un ciclo de “after office” con DJs los miércoles, y Atardeceres, una programación de música al aire libre que toma parques y plazas durante tres fines de semana, con dos sedes en simultáneo por jornada.

Este miércoles 21 de enero, Afters BA llega a Plaza Dorrego (San Telmo) con sets de Matteo Turnes y Saavedra Funk, además de promociones y descuentos en locales gastronómicos del barrio.

Atardeceres se desarrolla durante tres fines de semana, con dos locaciones en simultáneo por jornada. Los sábados están orientados a un público joven, con bandas de indie, pop rock y urbano, show principal y cierre con DJ; los domingos proponen una experiencia más familiar y popular, con peña, folklore y cierre con karaoke Prensa

En paralelo, Atardeceres arranca el sábado 24 y domingo 25 de enero en Parque Los Andes (Chacarita) y Plaza Irlanda (Caballito), con activaciones como pórtico refrescante, bicicletero, freestylers y beatboxers, foodtrucks y patio gastronómico con puestos de hidratación para recargar botellas.

Cuándo y dónde es Afters BA

Afters BA: San Telmo

Fecha: miércoles 21 de enero

miércoles 21 de enero Horario: 18 a 22

18 a 22 ¿Dónde? : Plaza Dorrego, Defensa y Humberto 1°, San Telmo

: Plaza Dorrego, Defensa y Humberto 1°, San Telmo Entrada: libre y gratuita

libre y gratuita Próximo After BA: miércoles 28 de enero en Corredor Vía Viva (Belgrano), de 18 a 22

Programación de Afters BA

La fecha de San Telmo se organiza en dos tramos:

18 a 20: Matteo Turnes

Matteo Turnes 20 a 22: Saavedra Funk

Además, más de 15 bares, hamburgueserías y restaurantes del barrio participan con promociones y descuentos.

Entre los locales mencionados por la organización figuran:

El Inmigrante Parrilla Bodegón;

Café del Árbol;

El Rincón de Dorrego;

Todo Mundo Resto Bar;

Anselmo Lounge & Wine Bar;

Beba Cocina; Bocanada;

El Hornero de San Telmo;

Chin Bar San Telmo; Casa Telma;

La Birra Bar San Telmo;

El Desembarco;

Pedro Telmo Pizzería - Bodegón;

The Market Burger;

The Market Pops;

La Posta del Hornero;

Fonda Don Alberro;

Entre Cortes;

Puesto Nro 53;

Je Suis Raclette;

San Sanguchero;

Saigón Noodle Bar.

Más de 15 bares, hamburgueserías y restaurantes del barrio participan con promociones y descuentos Prensa

Otras actividades: exhibición de productos gastronómicos en Casa Telma; DJ de vinilos en Chin; degustaciones y vouchers con descuentos en El Desembarco; set de percusión en la vereda con retroproyecciones audiovisuales en Bocanada.

Cuándo y dónde son los Atardeceres

Fechas: 24 y 25 de enero: Parque Los Andes (Chacarita) y Plaza Irlanda (Caballito); 31 de enero y 1 de febrero: Parque Rivadavia (Caballito) y Parque Ferroviario (Colegiales); 7 y 8 de febrero: Parque Los Andes (Chacarita)

Parque Los Andes (Chacarita) y Plaza Irlanda (Caballito); Parque Rivadavia (Caballito) y Parque Ferroviario (Colegiales); Parque Los Andes (Chacarita) Horario: 18 a 22

18 a 22 Entrada: libre y gratuita

Cómo funciona Atardeceres

