Máxima reveló el insólito pensamiento que tuvo Guillermo cuando la conoció

Con motivo de su cumpleaños número cincuenta, la televisión nacional de Holanda pudo hacerle una entrevista en profundidad a Máxima, que recibió al periodista y presentador Matthijs van Nieuwkerk en el escritorio del Palacio Huis ten Bosch, donde vive y trabaja.

En el marco de la intimidad de la entrevista, la argentina que se casó con Guillermo de Holanda en 2002 contó una divertida anécdota acerca de cómo fue su primer encuentro con el príncipe en aquel momento. “No tuvimos un buen comienzo”, dijo la reina y rememoró que la primera vez que coincidió con su ahora marido, él pensó que ella era una paparazzi.

Los reyes de Holanda Guillermo Alejandro y Máxima LA NACION

“Yo tenía una cámara de fotos y la anfitriona de la fiesta me pidió que hiciera algunas imágenes. Al verme tomando fotografías, él se me quedó mirando de forma extraña, ya que no le hacía gracia lo que yo podía hacer con esas fotos y llegó a pensar que yo era de la prensa”, relató.

Respecto de su actual relación con Guillermo, la reina dijo: “Aparte de ser el padre de mis hijas y mi marido, él es mi ancla”. Y confesó: “A la vez que él me mantiene firme, es el que me anima a llevar a cabo mi trabajo y a la vez me mantiene cerca de él. Y esta combinación es maravillosa. Nos lo pasamos muy bien juntos, con nuestras hijas. Es un gran padre. Tiene un gran sentido del humor. Es mi gran apoyo”.

