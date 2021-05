Máxima habló de la muerte de su hermana Inés: “Sonrío cuando pienso en ella”

El cumpleaños número 50 de Máxima fue la excusa perfecta para que la reina diera entrevistas y abriera su intimidad más allá de su agenda real. Primero se pudo ver, gracias a un avance de una nota, cómo era su escritorio de trabajo. Y ahora, al revelarse esa entrevista completa, se supo cómo vivió la monarca la muerte de su hermana. “Hicimos lo mejor que pudimos para ayudarla”, dijo al respecto.

Durante la entrevista, conducida por Matthijs van Nieuwkerk, un conocido periodista y presentador nacional, Máxima habló sobre diversos temas, entre ellos, el dolor por la muerte de su hermana, Inés Zorreguieta, que se suicidó el 7 de junio de 2018.

Frente a la pregunta sobre qué significaba para ella su hermana, Máxima dijo: “Sabíamos que ella no estaba bien desde hacía tiempo, en los últimos ocho o nueve años. Y aun así seguía existiendo un tabú entre nosotros, no hablábamos de ello. No conocíamos exactamente cuál era su diagnóstico. No sabíamos realmente cómo ayudarla”. Y continuó: “Ella tenía una depresión, un desorden de la personalidad. Hicimos lo mejor que supimos para ayudarla y apoyarla, pero la realidad es que no somos profesionales. Estuvo internada varias veces, pero piensas que no sabes si es lo mejor para ella. Creo que hay mucho que hacer todavía en el tema de la salud mental”.

Lejos de dejar el tema ahí, Máxima decidió ahondar en el tema. “Si alguien de tu familia se suicida, no solo sientes pena y frustración, hay muchas cosas más. Miedo, tristeza, vergüenza. Es mucho más complicado que una muerte natural”, señaló. Y si bien acotó que “toda la familia hizo mucho, siempre queda la cuestión de haber podido hacer algo más”.

En ese momento, Matthijs van Nieuwker le preguntó si era verdad que cantó la canción de Bob Dylan, Knockin’ On Heaven’s Door, en el funeral de su hermana, afirmó: “Era muy apropiado para despedirla. Cuando pienso en ella ahora sonrío, aunque me ha costado mucho tiempo”.

