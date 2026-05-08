Estados Unidos sacó a la luz los archivos secretos: así son los ovnis filmados por el ejército

La desclasificación de archivos vinculados a ovnis y fenómenos aéreos inexplicables volvió a instalar el debate sobre la posible existencia de vida extraterrestre. Luego de que Donald Trump anunciara en febrero un proceso de apertura de información sobre estos casos, el Departamento de Guerra estadounidense comenzó a publicar oficialmente documentos, fotos y videos relacionados con los llamados Fenómenos Anómalos No Identificados (FANI).

El material ya puede consultarse públicamente a través de los sitios oficiales del gobierno norteamericano y generó una enorme repercusión tanto en redes sociales como en medios internacionales. Entre los archivos más comentados aparecen videos militares grabados con sensores infrarrojos, fotografías tomadas durante misiones espaciales de la NASA y registros captados en distintas regiones del mundo donde las autoridades aseguran no haber podido determinar qué eran exactamente los objetos observados.

Material sobre ovnis publicado por el Departamento de Defensa

¿Qué muestran las imágenes desclasificadas?

La primera tanda de documentos publicada por el Pentágono incluye 162 archivos que abarcan fotografías, videos, informes militares, cables diplomáticos y documentos del FBI. Muchos de los registros presentan objetos luminosos o figuras extrañas captadas tanto en el aire como sobre el mar. Uno de los casos que más repercusión generó fue el de un objeto con forma de estrella de ocho puntas registrado en imágenes difundidas por el Departamento de Guerra.

Además, otro de los videos más analizados corresponde a una grabación realizada en 2020 por el Comando Central de Estados Unidos. El material, de poco más de dos minutos, muestra un objeto blanco realizando movimientos erráticos sobre el agua mientras era seguido por sensores infrarrojos de una plataforma militar. El informe adjunto habla de una “intrusión en el campo de tiro” y describe al fenómeno como un objeto sólido cuya naturaleza todavía no pudo ser determinada.

Otra captura del video que publicó el periodista en el que se ve el OVNI

Entre los documentos desclasificados también aparecieron imágenes históricas tomadas durante misiones espaciales de la NASA. Uno de los archivos más comentados corresponde a una fotografía de la misión Misión Apolo 17 realizada en 1972. La imagen muestra tres puntos luminosos ubicados en formación triangular y, según el propio Pentágono, todavía no existe consenso sobre qué podría tratarse.

“Un análisis preliminar indica que podría tratarse de un objeto físico”, señalaron las autoridades estadounidenses en el informe difundido junto a la fotografía. Además de Estados Unidos, los registros publicados incluyen material obtenido en distintas partes del mundo como el mar Egeo, el Golfo Pérsico, el mar Mediterráneo, Alemania, Grecia, Irán, Irak, Japón y México.

¿Qué dijo Trump sobre la desclasificación de los archivos ovni?

Donald Trump celebró públicamente la publicación del material y aseguró que se trata de un paso histórico hacia una “transparencia total”. “Mientras que las administraciones anteriores no lograron ser transparentes en este asunto, con estos nuevos documentos y videos, la gente puede decidir por sí misma: ‘¿Qué diablos está pasando?’”, escribió el mandatario en su red Truth Social.

Además, sostuvo que durante décadas muchos de estos archivos permanecieron ocultos bajo estrictas clasificaciones de seguridad. “Llegó la hora de que el pueblo estadounidense los vea por sí mismo”, afirmó el mandatario. El proceso de desclasificación involucra a múltiples organismos federales estadounidenses. Entre ellos aparecen el Departamento de Guerra, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, el FBI, la NASA y la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios.

Donald Trump apoyó la desclasificación de archivos (AP Photo/Jacquelyn Martin) Jacquelyn Martin - AP

Pete Hegseth aseguró que la publicación continuará en las próximas semanas y adelantó que todavía quedan millones de documentos por revisar. “Se trata de una iniciativa histórica y sin precedentes”, señalaron desde el Pentágono. Según explicaron, muchos de los archivos aún existen únicamente en formato papel y deberán atravesar un proceso de análisis antes de ser liberados públicamente.