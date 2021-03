“Me salió fake”: se tatuó el código QR de su Instagram y no funciona

Un influencer colombiano se tatuó en la nuca el código QR de su cuenta de Instagram pero no funciona. Mauricio Gómez, mejor conocido en las redes sociales como La Liendra, acudió a un centro de tatuajes para llevar en la piel el código que le permitiría a cualquiera acceder a su cuenta, sin embargo en la jugada algo salió mal.

El 14 de febrero pasado, La Liendra había mostrado con gran felicidad el tatuaje del módulo de almacenamiento de información en las redes sociales, donde había pedido que intentaran usarlo para comprobar su funcionamiento. Hubo más de uno que no pudo evitar hacer chistes con el tatuaje.

Sin embargo, en los últimos días algo alertó al influencer quien finalmente confesó que hay una falla en el tatuaje. Durante una visita a un amigo cirujano, La Liendra afirmó que el código QR no abría. “Me salió fake porque no me abre”, dijo Gómez.

La ida le había valido una ola de chistes en la red social: “Papi, me metí al código QR y me mando a Rappi, muy duro mi bro”, escribieron sus seguidores. “De verdad, dañarse la piel y botar la plata en semejante tatuador tan malo, cuando hay muchos muy buenos. El arte de los tatuajes bien hechos es hermoso”, puso otra persona.

“Seguro tuvo que modificarlo porque si no cualquiera le roba la cuenta y obvio que no le conviene, entonces, más bien dice que le salió fake”, sentenció una admiradora.

