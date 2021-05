Medio ambiente. ¿Por qué son tan importantes las abejas?

Como dijo Albert Einstein, las abejas son muy importantes para el desarrollo del hombre: sin ellas, el 60% de las frutas y verduras que hoy consumimos desaparecerían al no ser polinizadas.

Es un acuerdo tácito que se concertó hace varios millones de años entre abejas y flores y que garantiza el equilibrio de la naturaleza. Cerca del 75% de las plantas cultivadas y el 90% de las plantas con flores silvestres dependen de polinizadores, de los cuales la mayoría son abejas. Sin embargo, hoy, con una tasa anual de mortalidad de las abejas que se sitúa en el 30% 2, la desaparición de esta especie es un fenómeno mundial que está poniendo en peligro la biodiversidad.

Aunque no todas las especies de abejas son igualmente importantes para la polinización agrícola -de hecho, solo el 2% de las especies de abejas son responsables del 80% de la polinización de los cultivos- y no todos los alimentos necesitan la polinización de insectos como las abejas, sin embargo, sin su ayuda, nuestra alimentación se volverían mucho menos rica y variada ya que la fruta, en particular, depende en gran medida de los polinizadores.

Las Naciones Unidas han designado el 20 de mayo como el Día Mundial de las Abejas. La fecha coincide con el cumpleaños de Anton Janša, un pionero del siglo XVIII en técnicas modernas de apicultura en su Eslovenia natal que elogió a las abejas por su capacidad para trabajar duro con poca atención.

xxxxx Gentileza Guerlain

En números

Existen 2 tipos de abejas : la salvaje y solitaria y la doméstica y comunal.

: la salvaje y solitaria y la doméstica y comunal. Solo las abejas comunales producen miel

comunales producen miel Hay más de 20 mil especies reconocidas de abejas en el mundo, de las cuales un 90% son salvajes

en el mundo, de las cuales un 90% son salvajes Existen 81 millones de colmenas en el mundo, que producen 1.6 millones de toneladas de miel al año.

Una colmena tiene 80 mil abejas , todas organizadas alrededor de una reina que puede poner hasta 2 mil huevos al día

, todas organizadas alrededor de una reina que puede poner hasta 2 mil huevos al día La Apis Mellifera puede visitar hasta 15 flores por minuto y polinizar cerca de 170 mil especies diferentes.

Acciones que suman. Entre el 20 y el 22 de mayo, que son simbólicamente el Día Mundial de las Abejas y el Día Internacional de la Diversidad Biológica. La firma de cosmética y fragancias Guerlain llevará a cabo una campaña de recaudación de fondos internacional con el objetivo de juntar hasta un millón de euros en ayuda del Programa de Conservación de Guerlain para las Abejas. Durante tres días, la casa donará el 20% de sus ventas mundiales, así como 20 euros por cada nueva publicación de su imagen de Instagram del 20 de mayo del Día Mundial de las Abejas, que presenta los hashtags de campaña #GuerlainForBees y #WorldBeeDay.

LA NACION